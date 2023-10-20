越南农林水产品对华出口占比超过22%

越南农业与农村发展部透露，2023年前9个月越南农林水产品出口总额约达384.8亿美元。越南对华出口额占越南对外出口总额的22.1%，中国也是越南第一大农林水产品出口市场。

值得注意的是，在越南农林水产品对美国、日本等传统大市场的出口额下降的背景下，越南对中国市场的出口额同比则实现了增长13.8%的目标。

年初至今，在全球贸易受到购买力疲软等消极影响的背景下，越南对华农产品出口额仍呈现良好的增长态势，其中蔬果出口额占越南蔬果出口总额的64%。

据越南农业与农村发展部的统计，目前中国已向越南12种果蔬产品、800余家海鲜加工单位、40家活蟹和龙虾包装单位以及5家黑虎虾、白腿虾包装单位、128种/品种和48种水产品发放了进口许可证。此前，中国海关已批准以试点形式通过正贸渠道进口越南百香果和辣椒。

越南农业与农村发展部副部长冯德进表示，越南将继续与中国谈判西瓜、冷冻榴莲、辣椒、药材、柑橘类水果等产品协定书的谈判。如果这些产品的出口问题能够得到同步解决，增长幅度还会更大。

SPS越南办事处副主任吴春南表示，中国消费者越来越关注农产品的质量，尤其是在大城市，人们愿意支付高价，使用可追溯的优质产品。

生产商和企业需要注重质量、包装、标签、食品安全卫生以及可追溯性的标准化，以符合中国的法律规定。

为促进农林水产品对华出口，吴春南认为，要朝着国家和企业共同投资方向提升物流体系的服务能力。

同时，要加速信息技术应用和数字化转型，减少农林水产品对中国出口的效益并降低成本。（完）