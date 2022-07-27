越南农产品适应于新冠疫情严格防控情况

农产品加工与市场开发局副局长兼SPS办公室黎青和表示，目前农产品出口面临的最大障碍就是食品安全和动植物检疫问题。因此，若无法满足所提出的要求和规定，未来时间越南商品在对中国和其他国家出口时将面临许多困难。

从实践的要求出发，会议已向与会代表提供有关输出中国的食品生产加工企业注册工作（第248号法令）、输出中国农产品和食品安全管理措施（第249号法令）的最新信息。谅山口岸经济区管理委员会领导提供关于在中国海关加强新冠疫情防控工作的情况下口岸货物通关的规定和农产品贸易便利化措施。

组委会还解答代表关于越南农产品和食品对中国市场出口的潜力，新鲜水果出口综合虫害管理的作用和措施；输华新鲜水果初加工和保鲜措施；输华企业注册措施和推动出口措施等的提问。

得乐省农业与农村发展厅副厅长武德昆表示，该省咖啡、胡椒、可可、澳洲坚果和榴莲、牛油果、百香果等经济作物和果树种植面积多，产量和质量领先全国。因此主要农产品以正贸方式对中国出口潜力的机会巨大，近期，得乐省农业部门已主动开展种植园编码注册签发工作。

截至目前，得乐省各种农作物种植面积1600公顷，建立24个包装工厂和38个榴莲种植园，总面积达1500多公顷。

在会议框架内，代表们已参观了克容帕格穆阿县两县榴莲种植园以及榴莲和百香果出口企业。（完）