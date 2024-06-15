越南农产品进入欧盟规避风险之措施

6月14日上午，越南农业与农村发展部国家动植物卫生与流行病学及检疫咨询办公室（以下简称越南SPS办公室）同富安省农业与农村发展厅联合举行会议，宣传《越南与欧盟自由贸易协定》中有关食品安全和动植物检疫的规定和承诺。

越南SPS办公室副主任吴春南表示，向管理机构、企业和合作社和农户更新和宣传有关食品安全和动植物检疫（SPS）的规定尤为重要。由于SPS规定属于强制性法规，如果违规可能会遭受进口合作伙伴的警告，甚至可能导致被禁止进口。这将对企业造成冲击和损害，特别是影响越南农业产业和农产品品牌在国际舞台上的声誉。

最近，越南方便面产品被移出欧盟管制清单，Acecook越南股份公司对外事务负责人范忠诚表示，这不仅对Acecook越南的生产活动而且还对越南所有其他方便面生产企业以及有意向欧洲市场出口的企业来说都是个好消息。

欧盟将越南方便食品从边检名单中删除，充分体现出越南制造商在控制和确保产品质量方面的努力以及管理机构的正确指导，助力及时解决企业的问题。同时，这也为欧盟食品安全管理机构在出口前经过质量监控和评估后，对越南方便面产品的质量增添了信心。

阮忠诚表示，出口最重要的是紧跟市场需求。《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）有助于降低关税。然而，商品面临技术障碍以及该市场新的监管和要求。因此，为了更新这些信息并正确理解和实施，企业需要与管理机构和有关部门进行协调。（完）