越南农产品走上世界货架

美国领先的高端农产品进口商之一——Dragonberry Produce公司成为越南荔枝的分销商。“Golden Lychees（金荔枝）”是专为按照全球良好农业规范认证（GlobalGAP）标准种植的越南荔枝打造的品牌名称。这些荔枝在越南完成辐照处理后，通过海运方式运往美国，不仅保留原有的新鲜风味，还全面符合美国严格的植物检疫标准。这也是Dragonberry Produce公司连续第三年将这一越南特色水果引入美国市场。



据越南工贸部进出口局的消息，全球荔枝市场预计将持续强劲增长，至2028年有望达到87.9亿美元。这一趋势得益于国际市场对荔枝需求的不断上升以及亚洲地区生产的迅猛发展。



其中，中国是世界上最大的荔枝生产和出口国，年产量约达200万吨。除此之外，印度、泰国、印度尼西亚和菲律宾等是荔枝生产国，积极参与区域供应链并融入国际贸易活动。



越南荔枝首次登上了美国最大零售连锁超市——Costco的货架。图自工贸杂志

将越南荔枝成功打入美国Costco等大型零售系统，不仅是一次商业上的突破，更彰显了越南农产品供应链在全球市场中的价值。这一成果离不开采购商与生产者之间的紧密协作。



然而，要将产品成功打入海外零售体系，合作社和企业必须严格遵守国际标准，包括动植物检疫规定、产品可追溯制度，以及在劳工与环境方面的信息透明化要求。



因此，当前的要求是必须与进口国开展合作，从生产、加工到采收、销售的各个环节引入并应用符合的技术与工艺，实现全链条的科技融合与标准对接。（完）