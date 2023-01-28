越南农产品“覆盖”全球

颇受世界市场青睐

2022年最后几个月，越南农业连续传来好消息，榴莲、红薯、燕窝等获准正式出口到中国市场。特别，中国已同意开展越南百香果进口试点。此外，柚子也正式出口到美国和新西兰市场；天禄集团“越南米饭”品牌的大米产品上架法国领先的零售分销集团E.Leclerc超市和法国连锁超市家乐福（Carrefour）；越南新龙集团的阿安（A An）品牌的大米产品已成功出口到日本。这被视为越南农产品“征服”世界市场的新步骤。

据统计，中国每年进口鲜果700万吨，进口额约达100亿美元。然而，目前越南对华水果出口仅占市场份额的7.15%，远低于泰国的45.02%和智利的16.8%。因此，越南水果扩大在中国市场份额的机会巨大，尤其是在许多水果已获得正式进口许可的情况下。 越南新鲜葡萄柚在美国和新西兰市场的机会也较大。

越南出口大米已有30多年的历史，但世界上几乎不知道任何属于越南的品牌，因为越南主要出口未加工大米。目前，越南米粒正在开始了新的征程，首次以自有品牌在法国和日本大型超市上销售。

迈向全球价值观



福生股份公司董事长兼总经理潘明聪——因胡椒出口成就而被誉为“胡椒之王”表示，2015年进军欧洲市场需要保证120个检测项目，现在这个数字达到820个。值得一提的是，检测项目的费用由卖家承担。这对出口商来说确实很“苛刻”，但要征服像欧洲这样的高端市场，也不能不遵守。

最近，世界银行（WB）在《越南农业绿色转型报告》中认定，在气候变化的背景下，国际贸易的农产品和食品未来将面临更高的环境标准，由进口国管理机构、私人买家或对环境敏感的消费者配合采用的。例如，欧盟 (EU) 正在讨论一项“绿色协议”，以减少从具有高碳生产系统的国家进口所造成的碳泄漏。因此，出口国必须证明其遵守更高的可持续性标准。目前，欧盟的主要出口国正在加强其战略，以促进生产链的可持续性，保持领先趋势并确保其商品的国际市场。越南需要尽快考虑这个问题。

因此，越南不断努力，多次“与时间赛跑”，以实施农产品生产、加工和出口领域的可持续发展计划。其中着力生产符合市场需求的高价值产品，将文化、社会和环境价值融入产品中。同时，着力推进负责任、现代、高效的农业生产；发展生态、有机、循环、低碳、善待环境和适应气候变化的农业。（完）