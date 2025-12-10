越南农产品征服中东—非洲市场的征程

据越通社驻开罗记者报道，12月9日，胡志明市投资贸易促进中心（ITPC）在2025年非洲食品展（Food Africa 2025）上开设越南农产品展区。该展会于12月9日至12日在埃及国际展览中心举行。



从事农产品生产、加工和出口的36家企业参加胡志明市投资贸易促进中心的农产品介绍与推广展区。胡志明市企业展区总面积250平方米，设计风格现代、优雅且专业，优化参观者的体验，吸引了众多参观者，尤其是来自埃及、中东和非洲进口商和分销商的眼球，并给他们留下了深刻印象。



胡志明市企业希望通过参加 2025 年非洲食品展了解埃及市场的需求和偏好，并加强对接和信息交流、寻找合作伙伴。



东阳食品进出口有限责任公司经理阮氏玄表示：“我们希望通过2025年非洲食品展找到有效的合作关系，让更多农产品进军埃及市场。”



在胡志明市企业展区展出的产品，尤其是农产品（胡椒、腰果、咖啡、大米）、干果、瓶装饮料和罐头鱼等在埃及市场具有巨大潜力的产品因其质量、多样性和竞争力而受到高度赞扬。埃及Rakiza商业贸易解决方案公司董事长Esmail Kamal高度评价越南大米产品的质量，并希望在2025年非洲食品展上找到更多产品，以加强与越南企业的合作。



胡志明市投资贸易促进中心副主任胡氏娟表示，埃及不仅是一个庞大的市场，更是通往中东和非洲的门户。因此，越南农产品在这些市场拥有巨大出口机遇。她强调，各合作伙伴对越南农产品的关注度表明，越南农产品完全有潜力深入参与埃及和该地区的供应链。



越南驻埃及商务处主任阮维兴称，越南目前已成为埃及可靠的合作伙伴，向埃及供应其所需的多种农产品。咖啡、胡椒、腰果、椰子和水产品等产品都是越南在埃及市场上的重要出口商品。



越南驻埃及大使阮南阳和非洲食品展组委会代表参观越南展位。图自越通社

越南海关总署的数据显示，2025年前11月，越南农产品向埃及的出口总额约达1.93亿美元。



此前，12月7日，越南驻埃及大使馆与胡志明市投资贸易促进中心和埃及商会联合会在开罗联合举行题为“越埃全面伙伴关系框架下的贸易和投资机遇”的越南企业论坛。



越南驻埃及大使阮南阳在论坛上发言时强调，越埃关系提升为全面伙伴关系体现了两国领导人在推动经贸合作关系发展的决心。埃及不仅是越南在北非的重要伙伴，而且是越南商品进入整个地区的战略门户。他承诺继续与两国企业界携手同行，保持对话和市场咨询计划，将全面伙伴关系带来的机遇转化为具体的项目、合同和合作活动。



埃及商会联合会投资促进处处长Alaa El-Bially高度赞赏越南企业在农业、渔业、消费品和工业产品等领域的能力，这是埃及市场和该地区具有巨大需求的领域。（完）