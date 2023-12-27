越南农产品在中国广东省占颇受欢迎

12月27日，在越南农业与农村发展部农业贸易促进中心与广东进出口商会联合举行的广东—越南贸易促进会上，农业贸易促进中心负责人阮明进表示，在越南对广东的出口商品中，除电子设备外，大米、咖啡、茶叶、胡椒、辣椒、火龙果和加工食品等农产品始终占据主导地位。

阮明进表示，中国是越南2023年最大农产品出口市场。2023年前11月，越南对中国的农产品出口额达115亿美元，同比增长18%，占越南农产品出口总额的23.2%。

据中国海关总署的数据，越南与广东贸易额达470亿美元，占越中进出口总额的20.1%。其中，越南出口额约220亿美元，进口额约250亿美元。

阮明进表示，随着越方农业贸易促进中心与广东进出口商会签署的合作协议，希望双方共同举办越中贸易对接活动，促进越南农、林、水产品通过广东省进口商输往中国，同时向越南介绍中国加工和包装生产线。

广东进出口商会驻越南代表Kelvin Chau表示，该商会不仅与越南农业贸易促进中心合作，而且还与越南多个省市开展合作，参加地方、协会、合作社等的贸易促进活动，举办展览、贸易对接活动等。

今后，该商会将加强在越南各省市的贸易促进活动，促进越南农、林、水产品进入中国市场，支持越南企业来华参加展览活动等。（完）