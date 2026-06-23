越南农产品出口遭遇极端天气考验

越南农业与环境部计划财务司副司长陈嘉龙表示，2026年初以来，农产品出口活动继续取得积极成果，这主要得益于对各项自由贸易协定的有效利用以及市场的持续拓展。



截至2026年6月，农产品出口总额达306.9亿美元，同比增长9.2%。值得注意的是，多类农产品实现良好增长，其中水产品增长10.6%，林产品增长4.5%，特别是畜产品增幅高达43.2%。

值得注意的是，多个传统市场正持续增加从越南进口农产品。自2026年初以来，越南农产品对华出口增长28.4%，对欧盟市场增长4.2%，对日本市场增长3.5%。



陈嘉龙指出，上述数据表明，尽管不同市场之间呈现一定分化，但整体出口活动仍保持积极增长态势，为实现今年农产品出口额730亿至740亿美元目标奠定了基础。



然而，当前农业部门正要面临全球经济充满不确定性，竞争压力持续加大，标准要求日益严苛，厄尔尼诺现象导致气候异常等不利因素，影响到既定目标的实现。



越南农业与环境部副部长邓玉碟指出，在受厄尔尼诺现象导致极端性天气频发的背景下，农业与环境部已指示直属单位制定相应的应急预案，全力保持增长势头并实现既定目标。



目前，农业与环境部已指示水文气象局继续密切跟踪和监视气象信息和各类自然灾害的发生，并及时向各地方通报，以便制定符合的农业生产计划。水利工程管理与建设局与各省市密切配合，主动运行多目标水利系统，确保为受影响地区提供充足的生产用水。



今后，农业与环境部将进一步优化农业结构，重点提升产品质量、附加值及食品安全水平。同时，充分利用各项自由贸易协定，构建农产品溯源体系，拓展农产品出口市场，努力实现2026年农产品增长与出口目标等。（完）