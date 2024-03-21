越南农产品出口日本机会众多

目前，越南向日本出口的主要农产品有水产品、大米、咖啡、蔬菜等。农业农村发展政策与战略研究所的数据显示，2023年，越南对日本的部分农产品出口额有所增加。其中，2023年果蔬出口额达1.762亿美元，相当于2022年出口额的106.7%；2023年咖啡出口量达11.1万吨，相当于2022年出口的101.6%，出口额为3.19亿美元，相当于2022年出口额的114.9%。唯有水产品出口额比2022年下降10.9%，达15亿美元以上。



预计2024年，对日本农林水产品，特别是水产品出口将有所改善。越南水产加工出口协会虾类市场专家冯氏金秋表示，日本市场具有很大潜力，并且比美国和欧盟等其他市场恢复得更快，原因在于日本比美国和欧盟在地理位置上更接近越南，支付方式也更安全，这对越南水产品出口企业来说都是很大的优势。



目前，越南虾类产品在日本高端虾市场份额中处于领先地位。与美国、欧盟和中国等其他大型市场相比，对日本的水产品贸易更加稳定。2023年，日本成为越南水产品的第二大出口市场，仅次于美国。



据越南海关的数据显示，2024年1月，越南对日本虾类出口额超过3700万美元，比2023年同期增长30%。今年第一个月，日本是越南虾类第三大出口市场，仅次于美国和中国



除了水产品外，预计2024年越南咖啡在日本市场也实现良好增长。根据日本咖啡协会的数据显示，2023年12月，日本生咖啡库存为14.34万吨，为2017年12月以来最低水平。这种情况将促进日本咖啡进口活动。



果蔬产品方面，仅2024年1月，越南对日本的果蔬出口额达1690万美元，环比增长40.9%，同比增长53.2%。（完）