越南农产品出口从现在到年底将会继续大幅增长

距离2023年年底只剩下两个多月的时间，越南农产品出口堪称越南经济增长的亮点。由于越南与大多数经济发达地区签署了多项新一代自由贸易协定，越南国内企业获得了很多拓展市场的机会，肯定了越南农林水产品，特别是农产品的地位、潜力和影响力。

越南农业与农村发展部副部长冯德进先生表示，从目前复苏势头来看，预计2023年第四季度越南农林水产品出口金额将会大大增长，越南坚定2023年农林水产品出口金额达540-550亿美元的目标。

全球食品进出口股份公司执行经理阮德兴（Nguyen Duc Hung）先生表示，从现在到年底，该公司每个月将出口100多吨冷冻农产品。这个数字是2022年同期的3倍。为了满足出口订单，自从2023年10月开始，全球食品进出口股份公司加工厂将豆制品、龙眼、百香果的加工能力提高了30%。具体，原材料运到工厂后，立即进行加工、清洗、蒸煮、去皮、冷冻，并在-18摄氏度条件下保管。

越南农产品加工与出口股份公司董事长兼经理阮文琼（Nguyen Van Quynh）先生表示，该公司2023年的目标是出口额达到400万美元。截至目前，公司出口额已接近300万美元，剩余金额将在即日起至年底完成。因此，该公司正在继续提高产量，并为国外合作伙伴准备充足的货品供应。

龙水责任有限公司（林同省）经理武友龙（Vo Huu Long）先生指出，在越南农业与农村发展部和中国海关总署签署的议定书获得批准后，越南榴莲果已获准正式出口中国市场。2023年，龙水责任有限公司榴莲出口产量大幅增加，新鲜榴莲出口量达数十万吨。特别是林同省部分主要产品出口金额出现回升迹象。林同省7类主要出口商品中的6类商品出口数量和金额均有所增长。其中，蔬菜、块茎类产品出口大幅增长，数量增长104.7%，金额增长43.98%。

早前，越南提出2023年农林水产品出口金额达540-550亿美元的目标，回顾今年年初至今农林水产品，尤其是农产品出口情况和展望今年剩下的两个月，相信，只要各级行业、各地方，各企业携手努力并下定决心， 2023年全年越南农林水产品出口金额超额完成拟定目标是指日可待的。（完）