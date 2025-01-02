越南农业出口增长前景光明

目前，多项推动农林水产品出口至中国、日本、欧盟等主要市场的计划得以有效实施，同时越南积极开拓中东、非洲、南亚等新市场；此外，通过谈判签署更多订单，为2025年农产品出口的强劲增长奠定坚实基础。

2024年，越南果蔬出口额达71.2亿美元，同比增长27.1%，比2023年高出近15亿美元，预计2025年该数字将达80亿美元，并在不久的将来可能突破100亿美元大关。

越南果蔬协会主席阮清平表示，水果和蔬菜是越南的强势产品，已远销全球60多个市场。除了新鲜产品，越南还出口越来越多的深加工产品。同时，许多企业的出口能力也在不断提高，能够满足越来越多市场的质量和数量要求。例如，在中国市场，越南的榴莲、香蕉、椰子等产品都取得了积极增长，并占据了较大的市场份额。

预计2025年越南的水果出口前景乐观，多种产品已获得出口许可。根据植物保护局的消息，越南和美国正在就新鲜百香果的植物检疫措施进行谈判，预计越南将在2025年向美国出口百香果。

关于水产出口，2024年出口额达100.7亿美元，同比增长12.2%，预计2025年将只能涨10~15%，力争突破110亿美元。越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长阮怀南表示，2025年，预计虾类、查鱼等水产品的出口前景非常乐观。

除了果蔬和水产品，咖啡、胡椒和腰果等许多经济作物也迎来了突破性增长的机遇。2024年，这三大产品都加入了“十亿美元出口俱乐部”。其中，咖啡已成为越南第三大出口农产品，仅次于果蔬和大米，出口额达54.8亿美元。全球对咖啡的需求不断增加，越南咖啡的质量也在不断提高，深加工产品种类逐步增加，为该行业朝着2025年达60亿美元的目标奠定了基础。

据越南农业与农村发展政策与战略研究所副所长阮英峰的分析，2025年第一季度，在全球对粮食和食品的进口需求预计将因战乱和大国贸易竞争等原因而增加的背景下，越南农产品出口增长前景良好。

在市场方面，美国仍是重要市场。在中国市场，预计2024~2029年间，果蔬和水产品的消费需求将分别增长6.64%和7.56%。此外，由于地理相近，越南的农产品出口到中国更加便利，能够保持产品的天然质量和新鲜度，这将成为在物流成本上升的背景下的一大竞争优势。

此外，由于中国国内供应有限，越南的木薯和橡胶等产品也将在中国迎来更多出口机遇。

在中东市场，水产品、水果和大米需求量将猛增。金枪鱼、查鱼、大米等产品将迎来很大的市场拓展机会。（完）