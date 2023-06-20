越南农业产品出口出现积极信号

据越南农业与农村发展部的统计，2023年前5个月，越南农林水产品进出口总额为369.6亿美元。其中出口额为202.6亿美元，同比下降11.1%； 贸易顺差35.5亿美元，同比下降21.1%。

越南农业部门设定2023 年上半年的出口额约为 258 亿美元的目标。目前，大米和果蔬等两个产业前景一片光亮。

2023年5月份，果蔬出口首次突破6亿美元，创历史新高，较2023年4月增长了53.3%，较去年同期增长137.7%。 2023年前5个月累计果蔬出口金额约达19.7亿美元，较2022年同期增长39%。预计2023年果蔬出口额可达45亿美元，远远超过2022 年的 33.4 亿美元的水平。

大米出口获得了积极的成效，今年前5个月大米出口量近400万吨，创汇20.57亿美元，出口量和出口额同比分别增长40.8%和52%。越南大米的售价有时候高于泰国和印度大米价格。 2023年4月底，越南5%碎米售价约为每吨483-487美元，环比上涨35美元；茉莉香米出口价格每吨553-557美元，较上月上涨约10美元。 菲律宾、中国、印度尼西亚和非洲国家等越南大米传统市场的进口需求增加为越南大米产业加速出口创造了机会。 据预测，今年越南大米出口量可能超过700万吨，创汇将超过40亿美元。（完）