越南农业与环境部部长：绿色农业已从方向性倡议转向实质性行动

在即将过去的2025年，全球经济形势多变、气候变化日益严峻和异常，尽管面临诸多挑战，越南农业与环境部门仍稳固发挥着国民经济“支柱”作用，实现了稳定增长，农林水产品出口额创下700亿美元的新纪录，尤为突出的是在绿色、可持续发展方向上取得了显著进展。

值此机会，越通社记者就农业与环境领域取得的突出成果、防灾减灾经验以及今后阶段的重点发展方向，对农业与环境部部长陈德胜进行了采访。

陈德胜部长表示，可以说2025年是充满困难与动荡的一年，但也充分展现了整个行业的努力、决心、果断行动和实际成效。在世界经济不稳定、地缘政治冲突持续、贸易壁垒增加以及自然灾害和气候变化日益严峻和异常的背景下，农业与环境领域仍然稳固发挥着国民经济重要支柱的作用，为稳定社会生活和保障数百万民众的生计作出了积极贡献。

最为突出的是增长和出口成果：全年全行业GDP增幅超过3.9%，农林水产品出口额达到700亿美元，远超650亿美元的既定目标。这些数字不仅体现了规模，更体现在外部环境波动的背景下，农业生产的适应能力和竞争力不断增强。

陈德胜部长认为，近年来，对生态农业、循环经济、减排的要求，以及在主要产业中推动向绿色、循环型生产模式转型，并加快应用科技和推进数字化转型，已成为从规划制定到展开落实阶段引导绿色生产的重要基础。

然而，2025年确实是自然灾害异常严峻的一年，在发生频率、强度以及异常程度等方面都十分罕见。灾害正迅速突破传统“设计”预警，这对思维方式和工作方式的强力革新提出了迫切要求。

在今后一个时期，行业将重点聚焦若干方向和关键解决方案，例如：推进预测与预警体系现代化，大力应用数字技术、人工智能和大数据，提高预测准确性，实现更早预警，并按区域和具体对象进行精准预警。

为在市场标准日益提高、竞争愈发激烈的背景下保持出口增长势头，农业与环境行业已确定，将同步推进若干重点解决方案，如完善体制机制、标准和质量壁垒；推进与绿色农业、循环经济和价值链相结合的生产结构调整；实现市场多元化并提升农业外交水平；发展深加工、物流和数字化转型；保障防疫安全、产品质量以及供应链的稳定性。

贯穿各项解决方案的就是，将出口增长同提高农民收入和推动农村朝着绿色、生态、现代化方向发展相结合，逐步推动越南实现快速、可持续和繁荣发展。（完）