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越南农业与农村发展部长：越南香蕉迎来对中国出口的机遇
该议定书将确保越南香蕉正贸出口稳定和可持续发展，保证产量和稳定价格，助力农业结构转型，为香蕉种植者带来利益。
黎明欢部长指出，落实好议定书内容，将有助于降低口岸植物检验检疫率，加快通关时间，为出口企业创造有利条件，还有利于减少农产品边境口岸拥堵现象，降低市场风险，提高越南香蕉在中国的信誉。
议定书有一些新的特点，例如所有向中国出口的香蕉种植区和包装设施必须得到越南农业与农村发展部和中国海关总署的批准，种植区必须按照良好农业规范 (GAP)标准生产，必须对种植区和包装设施的包装流程进行监控。包装设施需满足产品追溯要求，出口到中国时必须进行2%的植物检疫取样，并且必须符合中国的食品安全标准等。
农业与农村发展部将加大宣传力度，提高农民、种植区、包装设施对议定书的认识。工贸部各下属单位将关注促进这一行业发展，助力农民提高产品质量。
2019年越南全国香蕉种植面积达近129550公顷，其中九龙江三角洲种植面积达近35300公顷，产量478877吨。受植物检疫出口到中国的香蕉超过43万吨（2020年）、57.4万吨（2021年）和59.1万吨（2022年前9个月）。（完）