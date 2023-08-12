越南农业与农村发展部部长：2023年充分满足国内和出口大米需求

按计划，8月15日，越南农业与农村发展部部长黎明欢将在国会常务委员会第25次会议上回答有关农业领域的提问。

谈到这些问题，黎明欢部长表示，在气候变化、自然灾害、环境污染以及日益激烈且难以预测的跨境疫情，对粮食供应和可及性造成极大影响，工业化、城镇化进程强劲推进的背景下，国家粮食安全一直是一个重要而紧迫的问题。

2023年，越南全国水稻种植总面积约为710万公顷；每公顷平均产量60.7公担，预计稻谷产量超过4310万吨，比2022年增产45.2万吨以上。从现在到年底，如果没有异常天气的影响，稻谷产量将充分满足越南国内和出口大米需求。

政府于2021年3月25日发布了关于确保2030年国家粮食安全的第34号决议，要求到2030年维持水稻种植面积为350万公顷、稻谷年产量至少达3500万吨、大米出口量约400万吨。

除了大米生产外，越南每年还进口大米。每年越南从柬埔寨进口约100万吨大米。越南也从印度进口，但主要用于食品加工或生产动物饲料，因此印度禁止大米出口对越南影响并不大。

除大米外，越南年均生产畜禽出栏量700万吨以上、水产品1000万吨以上、蔬菜水果数千万吨。 因此，总体而言，从国家层面来说，越南粮食安全得到稳固保障。（完）