越南农业与农村发展部副部长冯德进：依法严惩IUU捕捞行为

5年多以来，越南一直努力实施欧盟委员会（EC）提出的建议以克服对非法、不报告和不管制 (IUU) 捕鱼活动的“黄牌警告”。按计划，欧委会将于2023年4月赴越进行实地检查。为进一步了解越南为尽快解除IUU“黄牌警告”所采取的强有力措施，越通社记者对越南农业与农村发展部副部长冯德进先生进行了采访。

冯德进在接受采访时指出了越南在打击IUU捕捞活动中存在的不足。冯德进坦率承认，越南渔船在外国海域非法捕捞情况依然时有发生；管理部门未能彻底解决组织渔船和渔民在外国海域非法捕鱼的行为；未能完成登记、质检、发放捕鱼许可证、安装船舶监测系统（VMS）等工作；国家渔业数据库中的渔船数据尚未实时更新等。

关于彻底解决越南渔船在外国海域非法捕捞行为的根本措施，冯德进指出，首先各级党委、政府和主管部门的负责人要切实发挥对打击IUU捕捞工作的领导责任。

各地抓紧统计渔船数量，完成捕捞许可证发放工作，要求渔船进行登记、质检、安装船舶监测系统，按规定将渔船数据录入国家渔业数据库，以便于进行渔船信息查询和管理。

各渔港对所有渔船停靠点进行审核统计；对所有捕捞产品进行监管，确保可追溯性，不违反IUU等规定，严格处理未按规定停靠指定港口的渔船。

与此同时，实施24小时全天候值班，有效开发利用渔船监视系统，密切监督当地渔船的海上活动；严格处理故意断开渔船监视系统的行为。

水产品加工出口协会和加工出口企业坚决杜绝收购、加工和出口源于IUU捕捞的水产品。同时，向有关部门提供信息，依法严惩教唆和容忍IUU捕鱼的企业。

冯德进表示，为了在欧委会2023年4月进行的第四次检查取得最好的结果，除了上述根本措施外，从现在到2023年4月，越南致力于完成渔船登记、质检、标识和发放食品安全认证和捕鱼许可证、安装渔船监视系统等工作；将所有渔船数据录入国家渔业数据库 (VNFishbase)。与此同时严格监管进口的水产品，严格查处违法行为，查处越南渔船被外国扣留的所有案件，并依法严惩IUU的捕捞行为。（完）