越南军队电信集团为国庆80周年庆典提供5G网络服务

越南军队电信集团（Viettel）新建1700个基站，其5G网络将全面覆盖阅兵、游行区域及一系列庆祝国庆80周年的活动，满足人民在盛大节日期间的通信需求。



预计将有约290万人涌向阅兵、游行区域，其中约90万人来自其他省市。由于民众将通过直播、视频通话、上传高清图片和短片等方式记录瞬间，通信需求将远超平日，对网络基础设施形成巨大压力。



为确保体验，Viettel实施逾2400项技术解决方案，包括新建500个5G基站和首次在越南安装的1200个小型5G基站，分布在各条人群密集道路。此外，还部署了700个临时4G基站和25辆移动通信车。该系统会自动将高数据用户优先分流至5G网络，从而缓解4G网络负荷。所有设备均小巧便携，兼顾城市景观。



值得注意的是，人工智能首次被应用于流量分担和覆盖优化。基于活动日程、客流量及社交媒体数据，AI能够预测热点区域和人群移动趋势，从而合理分配网络资源。 同时，X-Optimization（XO）系统结合AI连续监测，几乎实时自动优化网络。每隔5分钟，覆盖范围便被调整，以减少干扰，并在基站负荷过大时引导用户接入其他基站。借助成千上万个发射点，AI成为“中枢大脑”，确保基础设施协调运作和服务稳定。



凭借现代化技术方案，人民将获得最佳的网络体验，以记录并分享这一国家重大事件中的难忘瞬间。（完）