越南军队携国际救援经验驰援委内瑞拉

在获悉委内瑞拉发生地震后，越共中央军委、国防部立即指示有关职能部门评估灾情、制定支援方案，并决定派遣由82名军官和职业军人组成的工作组赴委内瑞拉执行人道主义援助和救灾任务。

据范文巳少将介绍，工作组全体82名成员政治立场坚定，充分认识并坚定履行国际任务，能够在各种条件下随时执行任务。工作组每一位成员都深知，这不仅是一项对外任务，还是一项人道主义责任，始终秉持“在委内瑞拉搜救受灾群众，就如同救助自己的同胞一样”的信念开展救援工作。

这是越南人民军第三次派遣人员和携带装备赴海外执行人道主义援助和救灾任务。在执行本次任务的人员中，许多战士曾参与2023年和2025年土耳其和缅甸地震灾害恢复工作，彰显了越南人民军的责任担当与救援能力。

谈及越南人民军赴委内瑞拉执行人道主义援助任务的方案时，范文巳少将表示，边防部队的搜救犬分队将率先进入灾区现场，搜寻建筑倒塌废墟下的被困人员。随后，相关信息将移交工兵部队及当地救援力量，由各方协同开展搜救工作。

工兵部队将利用穿墙雷达、音视频生命探测仪和其他专业救援装备，对被困人员位置进行精准定位，为搜救行动提供技术支撑。范文巳少将指出，这些装备和救援方法已在越南人民军2023年和2025年土耳其和缅甸地震救援工作中得到成功应用，并取得了良好的实际效果。

在开展搜救工作的同时，医疗救护分队也将同步投入行动。该分队由内科、外科医生组成，配备了各种必要医疗设备、药品等物资，随时准备为灾区民众和奋战在救援一线的救援人员提供紧急救治。

除执行搜救任务所需的专业装备外，工作组还携带了60余吨粮食、药品及生活必需品，用于向委内瑞拉灾区民众提供人道主义援助。

范文巳少将表示，与此前执行的国际任务相比，此次工作组继续使用经实践检验、效果可靠的专业救援装备，同时增派了警犬搜救力量（共配备8只警犬）和生命探测分队，以缩短发现被困人员的时间，力争通过一切可行手段，第一时间发现并尽快将受困人员从废墟中救出。

根据计划，工作组预计于6月28日晚至29日凌晨启程。救援装备和物资的运输机也将在随后运到，确保工作组抵达委内瑞拉后能够第一时间展开救援行动。（完）