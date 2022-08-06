越南再次被选为世界旅游大奖亚洲及大洋洲地区颁奖典礼举办地

越南文化体育与旅游部旅游总局8月6日发布消息称，世界旅游大奖（World Travel Awards）组织宣布越南胡志明市被选为2022年 世界旅游大奖亚洲及大洋洲地区颁奖典礼举办地。

颁奖典礼将于9月7日在胡志明市国际旅游展会开幕前夕举行。

这是越南第二次被选为世界旅游大奖的主办方。此前，2019年世界旅游大奖亚洲及

大洋洲地区

颁奖典礼在坚江省富国岛举行。

世界旅游大奖组织认为，胡志明市是一座充满活力和吸引力的城市，因融合了过去和现代而吸引了游客。来到胡志明市，游客可以漫步在许多小巷或繁忙的集市，探索摩天大楼中的购物中心或参观宁静的寺庙。2021年11月，胡志明市荣获

世界旅游大奖

的2021年“亚洲最佳会奖旅游目的地”奖项。

2022年，

越南

获得世界旅游大奖多项提名，如：“

亚洲

最佳目的地”、“亚洲最佳海滩旅游目的地”、“亚洲最佳文化目的地”、“亚洲最佳遗产目的地”、“亚洲最佳自然目的地”； “亚洲最佳的年轻人旅游目的地”等。此外，越南旅游总局被提名为“亚洲领先的旅游管理机构”。

河内、会安、顺化、岘港、下龙湾、菊芳国家公园等越南著名的地方、旅游区和旅游景点也获得提名。

从即日至8月31日，公众可访问网站：https://www.worldtravelawards.com/vote并注册账户为越南投票。

世界旅游大奖是世界旅游领域的权威奖项，被誉为世界旅游的“奥斯卡”。2017年至今，越南曾荣获“世界最佳遗产目的地”、“世界最佳高尔夫目的地”、“亚洲最佳文化目的地”、“亚洲最佳美食目的地”等世界旅游大奖。越南旅游总局于2017 年和 2021 年两次被评为“亚洲领先的旅游管理机构”。（完）