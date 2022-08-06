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越南再次被选为世界旅游大奖亚洲及大洋洲地区颁奖典礼举办地
颁奖典礼将于9月7日在胡志明市国际旅游展会开幕前夕举行。
这是越南第二次被选为世界旅游大奖的主办方。此前，2019年世界旅游大奖亚洲及大洋洲地区颁奖典礼在坚江省富国岛举行。
世界旅游大奖组织认为，胡志明市是一座充满活力和吸引力的城市，因融合了过去和现代而吸引了游客。来到胡志明市，游客可以漫步在许多小巷或繁忙的集市，探索摩天大楼中的购物中心或参观宁静的寺庙。2021年11月，胡志明市荣获世界旅游大奖的2021年“亚洲最佳会奖旅游目的地”奖项。
2022年，越南获得世界旅游大奖多项提名，如：“亚洲最佳目的地”、“亚洲最佳海滩旅游目的地”、“亚洲最佳文化目的地”、“亚洲最佳遗产目的地”、“亚洲最佳自然目的地”； “亚洲最佳的年轻人旅游目的地”等。此外，越南旅游总局被提名为“亚洲领先的旅游管理机构”。
河内、会安、顺化、岘港、下龙湾、菊芳国家公园等越南著名的地方、旅游区和旅游景点也获得提名。
从即日至8月31日，公众可访问网站：https://www.worldtravelawards.com/vote并注册账户为越南投票。
世界旅游大奖是世界旅游领域的权威奖项，被誉为世界旅游的“奥斯卡”。2017年至今，越南曾荣获“世界最佳遗产目的地”、“世界最佳高尔夫目的地”、“亚洲最佳文化目的地”、“亚洲最佳美食目的地”等世界旅游大奖。越南旅游总局于2017 年和 2021 年两次被评为“亚洲领先的旅游管理机构”。（完）