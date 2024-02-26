越南再次竞选2026-2028年度联合国人权理事会成员 促进国际团结和包容性可持续发展

越通社驻日内瓦记者报道，2月26日，越南外交部长裴青山率领越南代表团出席联合国人权理事会第55届会议高级别会议。

裴青山在会上发言时强调，《世界人权宣言》通过75多年和《维也纳宣言和行动纲领》通过30多年后，人类仍要面临诸多挑战，如战略竞争、武装冲突、气候变化、粮食不安全、能源、水资源和许多其他社会不公平现象等。裴青山认为，只有维护和尊重国际和平稳定与国际法以及国家将人民置于所有政策的中心地位并确保包容性可持续发展，人权才能得到充分的保障。

裴青山认为，人权理事会应把重点放在确保人民享有经济、社会、文化、发展等方面的权利以及保护弱势群体。裴青山提议人权理事会重视促进落实由越南提出的第52/19号决议，特别是呼吁各国促进互相尊重和增进互相了解，做到宽容包容，维护统一性， 尊重差异，对话与合作等。

裴青山部长强调了越南在人权保护领域所做的努力，他表示，2023年，越南经济增长率达5%以上，贫困发生率降至3%，社会保障支出占越南国内生产总产值的3%左右。2023年，越南大米出口量超过800万吨大米，为保障世界许多地区数百万人的粮食安全和食物权做出了贡献。 裴青山还重申了越南加入联合国人权理事会的优先事项，包括保护弱势群体、性别平等、数字化转型和人权。

裴青山部长表示，在2025年6月举行的联合国人权理事会第56届会议高级别会议上，越南将提出关于在气候变化背景下确保人权的年度决议。 裴青山指出，越南已根据第四轮普遍定期审议机制的规定提交了人权报告，其中，越南已落实了2019年收到的建议的近90%。

为了越南能继续作出积极贡献和强有力承诺，裴青山呼吁各国支持越南连任联合国人权理事会成员（任期2026-2028年）。（完）