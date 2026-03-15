越南内务部：全国逾71%选民在中午12时前踊跃投票

据越南内务部消息，截至3月15日12时，第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举投票率达71.59%。



截至目前，投票率较高的部分地方包括：老街省91.95%，河静省91.72%，莱州省89.90%，奠边省87.18%。



部分投票区已完成投票，投票率达100%，如海防市白龙尾特区，宣光省的27个乡，莱州省的5个乡，河内市的60个投票区，嘉莱省的420个投票区，北宁省的441个投票区。



据内务部汇总，各地组织的开幕式依法依规进行，确保了庄重、严肃、安全，营造了人民欢腾、振奋、信任和自豪的氛围。上午7时，全国各选举组统一举行了开幕式。部分地方因地域、选民集中区、武装力量部署等特殊性，个别投票区在上午7时前提前举行了开幕式。 几乎所有投票区均有党委、政府、祖国阵线、政治社会组织代表及当地高龄选民出席（例如安江、广宁、广治、乂安、北宁等省有多位百岁以上选民亲自投票）。

宣光省新潮乡高龄选民办理选举手续。图自越通社

特别值得一提的是，部分投票区有党和国家领导人出席开幕式、发表讲话并投下第一张选票。苏林总书记在河内市巴亭坊第2投票区投票；国会主席陈青敏在胡志明市旭门乡第14投票区投票；国家主席梁强在河内市还剑坊第26投票区投票；政府总理范明政在河内市西湖坊第21投票区投票。



据各地报告，各投票区周边交通基本顺畅，未发生影响选民出行和选举组织的拥堵或事故。通讯联络系统运转良好；数据汇总和报告制度保持经常性、及时性，有效服务了指导调控工作。

清化省赫蒙族选民前去投票。图自越通社

全国范围内天气情况总体有利于选举组织；少数地方出现小雨，但未对选民投票和整体投票进度造成影响。选举日气氛热烈，人民欢欣鼓舞，对国会和各级人民议会代表选举的成功充满信心。各投票区的选民以喜悦、振奋的精神参与投票，充分履行了公民权利和义务。在积极的气氛中，选民们对已推介候选人的能力和品质表示信任。（完）