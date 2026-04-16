越南具备优势的投资目的地吸引外资企业入驻

全球贸易的深刻变革正带来挑战，要求企业界努力及时适应日益碎片化且更难预测的投资营商环境。尽管如此，许多外资企业评估认为，越南凭借其具备优势的投资目的地，仍然是全球供应链中稳定的一环。



越南山东省企业协会会长孙国强称，越南吸引中国企业尤其是从事工业生产领域企业的关注。具体而言，山东企业界希望探讨如何使其工业能力在越南、本地区乃至全球市场得到发展。



据观察，近期山东企业已从探索阶段转向在越南进行系统性的投资部署。多家企业将以从生产组织、运营环节到适应当地营商环境的能力，以及为供应链本地化做出贡献的实际落地能力，作为决定其在越南投资的关键因素。



孙先生指出，山东省越南企业协会将继续发挥桥梁作用，在未来一段时间推动企业更有效地对接政策、工业园区、行业伙伴、服务单位及当地市场。为实现这一目标，该协会正在开发一个数字贸易促进平台，以支持山东企业进入越南市场。



同样，越南欧洲商会主席布鲁诺·贾斯帕特表示，在越欧洲企业界对越南可进一步巩固其投资环境的改革措施保持一致的看法。其中，发展基础设施、精简行政程序等是越南需要加强政策机制以产生突破性影响、营造便利营商投资环境的关键领域。



典型而言，越南已体现出为不同行业提供差异化优先政策以为企业创造便利，例如旅游业注重基础设施和人力资源开发，而农业则关注法律透明度。与此同时，贯穿始终的信息未变，即政策稳定与行政运行效率被视为竞争力的关键所在。



值得注意的是，2026年将是越南《投资法》及一系列相关政策进入新一轮调整期的时间节点，这将为投资环境及企业设立模式带来变化。在招商引资领域，芹苴VSIP工业园区总经理廖伟明先生分享道，作为一家在越南拥有超过30年经验的新加坡工业园区开发商，VSIP始终选择与具有长远眼光、透明治理及坚定改革决心的地方合作。



具体而言，芹苴VSIP工业园区不仅提供完备的工业基础设施，还扮演着地方政府与投资者之间桥梁的角色。该园区从初期投资考察、办理法律手续到项目稳定运营的全过程，始终与伙伴同行。这也是越南在选择满足环境与可持续发展标准的生产地点时，吸引全球投资者的一个竞争优势。

岘港第二软件园采用现代化设计，适合信息技术和创新领域的企业入驻。图自越通社

与此同时，胡志明市作为越南领先的充满活力的经济中心，正努力崛起成为具有国际地位的超大都市。该市面积超过6700平方公里，人口超过1400万，GRDP约占全国GDP的25%。它不仅是资本的聚集地，而且正进入一个在将决定未来十年竞争力的领域加速发展的阶段。



胡志明市人民委员会副主席阮功荣强调，该市具备充分条件，可成为资本、技术、治理标准和创新模式进入拥有超过7亿人口的东盟市场的中转站。胡志明市也致力于成为高品质贸易、金融、人工智能、半导体和物流共同发展的中心。



为实现上述目标，胡志明市已确定贸易促进是推动经济增长、提升国内企业竞争力以及使自身成为全球企业具有吸引力的投资和经商目的地的关键动力之一。具体而言，胡志明市工贸局已向市人民委员会建议颁布了2026年2月13日签发的关于贸易促进活动的第61/KH-UBND号计划，共计包含74项活动。



据此，2026年内，胡志明市将组织55项国内贸易促进活动、11项境外贸易促进活动以及8项由市工贸局和贸易投资促进中心主持并协调开展的贸易促进支持活动。各相关单位将确保有效实施，加强国内企业、外商直接投资企业与分销商网络、国际伙伴等的直接对接，以形成稳定且可持续的供应链。（完）