越南兴安省不仅以龙眼遐迩闻名，还是瓜果四季香之乡，如芙蕖早熟杂交荔枝、兴安鸡蛋荔枝、肖红香蕉等。 其中，当地橙子近年来颇受省内外消费者的青睐。 目前，兴安省正在多错并举提升兴安橙子品牌价值。

金洞县同清乡是兴安省橙子主要种植基地，种植总面积超过200公顷。种植橙子已经10年，但今年是当地果农尝到的最甜的一次甜头。金洞县同清乡按照越南良好农业规范认证标准的橙子种植区迎丰收，果农喜开颜。

兴安省金洞县同青乡居民刘德庆认为，按照越南良好农业规范认证标准种植的橙子比传统种植方法好得多，其栽培和施肥程序更为完善，并且产量也大大提高。

目前，兴安省橙子种植总面积1800公顷，其中按照越南良好农业规范标准种植的面积为700公顷。为了提高橙子种植的经济效益，兴安省农业部门已加大宣传力度，鼓励果农们按照越南良好农业规范标准展开橙子有机种植， 举行多个促销活动，不断为橙子产品拓宽销售渠道。

兴安省工贸厅厅长 阮文诗表白：“我们已向省人民委员会提出建议，加大对橙子产品的卫生安全标准监督力度，从而提高产品质量，打造兴安橙子品牌，同有关机关配合提高兴安橙子品牌识别度。”

以前，兴安省橙子主要在快州和文江两县种植。但近几年来，该省橙子种植面积不断扩大，今年橙子产量约达2.1万吨。而且按照越南良好农业规范标准的橙子种植户数量正在不断增加，产出的橙子果形美观、品质优良，不断满足消费者日益严格的消费标准。（完）