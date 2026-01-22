越南共产党第十四次全国代表大会第三工作日新闻公报

2026年1月22日，越南共产党第十四次全国代表大会继续召开，就第十四届中央委员会的人事工作内容进行讨论。大会主席团主席、总书记苏林同志代表主席团主持会议。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴同志代表主席团作了第十三届中央委员会关于第十四届中央委员会人事工作报告。



大会经讨论后，表决通过了第十四届中央委员会委员人数为200名，其中包括180名正式委员和20名候补委员。



与会代表在各代表团进行分组讨论，研究并讨论第十四届中央委员会人事工作报告；进行自荐、推荐，并研阅相关人事材料和档案。



主席团听取了各代表团团长关于各代表团针对第十四届中央委员会人事工作报告结果的汇报，以及关于自荐、推荐情况和申请退出第十四届中央委员会候选人名单的情况汇报。



主席团向大会报告并表决通过第十四届中央委员会选举名单；选举计票委员会；计票委员会说明选举相关事宜。



大会随后进行投票、公布计票结果，并表决通过第十四届中央委员会当选人员名单。



2026年1月23日，上午各位代表休会，第十四届中央委员会举行第一次全体会议；下午，大会将举行闭幕会。（完）

越南共产党第十四届中央委员会委员名单 (请点击链接)

https://vietnam.vnanet.vn/chinese/tin-van/%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%B1%8A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A%E5%BD%93%E9%80%89%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E5%85%AC%E5%B8%83-424295.html