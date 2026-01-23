越南共产党第十四次全国代表大会圆满闭幕

大会主席团全体成员出席大会闭幕会议。

受大会主席团委托，政府总理范明政和国会主席陈青敏共同主持大会闭幕会议。

越共第十四届中央委员、《人民报》总编辑、中央宣教与民运部副部长、越南新闻工作者协会主席、大会秘书团委员黎国明宣读了各国政党、国际组织和国际友人致越共十四大的贺信、贺电名单。

截至大会闭幕时，大会共收到898封贺信、贺电和贺词，分别来自167个政党、17个国际组织、78名个人、242个外国政治组织、友好组织、民间组织和地方机构，以及394个海外越南人社团。

这些贺信、贺电和贺词高度评价越南共产党领导作用及国家在新发展阶段的战略方向，充分肯定越南在国际舞台上的地位以及为国际社会作出的积极、日益有效的贡献与努力。

陈青敏同志代表大会主席团报告了第十四届中央政治局、总书记、书记处、中央检查委员会、中央检查委员会主任的选举结果。

第十四届中央委员会已召开第一次全体会议，选举产生了由19名同志组成的政治局。政治局成员包括：

1、苏林 越共中央总书记、中央军委书记

2、陈青敏 中央政治局委员、国会党委书记、国会主席

3、陈锦秀 中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央党机关党委书记

4、黎明兴 中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长

5、杜文战 中央政治局委员、国会党委常务副书记、国会常务副主席

6、裴氏明怀 中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线及各中央团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席

7、潘文江 中央政治局委员、政府党委常务委员、中央军委副书记、大将军衔、国防部长

8、梁三光大将 越共中央政治局委员，政府党委常务委员会委员，中央公安党委书记，公安部长

9、阮维玉 越共中央政治局委员，河内市委书记

10、阮仲义 越共中央政治局委员，中央书记处书记，中央军委常务委员，大将，越南人民军总政治局主任

11、郑文决 越共中央书记处书记，中央宣教与民运部部长

12、黎怀忠 越共中央书记处书记，政府党委常务委员会委员，外交部长

13、黎明智 越共中央书记处书记，中央内政部常务副部长

14、陈流光 越共中央书记处书记、胡志明市委书记

15、范嘉足 越共中央委员、中央办公厅主任

16、陈士青 越共中央委员、中央检查委员会主任

17、阮青毅 越共中央委员、中央政策与战略委员会主任

18、段明训 越共中央委员、胡志明国家政治学院常务副院长、党委常务副书记 18、段明训 越共中央委员、胡志明国家政治学院常务副院长、党委常务副书记

19、陈德胜 越共中央委员、政府党委委员、农业与环境部机关党委书记、部长。

在欢腾、振奋的气氛中，第十四届中央委员会在大会上正式亮相。

第十四届中央委员会以180名正式中央委员全部赞成，即100%的绝对赞成率，选举越共第十三届中央委员会总书记苏林继续担任越共第十四届中央委员会总书记。

第十四届中央委员会表决通过了由13名同志组成的第十四届中央书记处书记人数，其中10名政治局委员将按结构分工参与书记处工作；3名同志由第十四届中央委员会第一次全体会议选举产生。获第十四届中央委员会选举参加第十四届书记处工作，且得票率最高的三名同志包括：

1、武氏映春中央委员、国家副主席

2、范氏青茶中央委员、政府党委常委、政府副总理

3、阮文广中央委员、最高人民法院党委书记、院长

第十四届中央委员会同200名正式及候补中央委员绝对一致同意，提名第十三届中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央机关党委书记陈锦秀同志连任第十四届中央书记处常务书记。

在越共中央委员会的介绍结果基础上，越共第十四届中央政治局决定分工由政治局委员陈锦秀同志担任第十四届中央书记处常务书记。

共有23名同志以高票获越共第十四届中央委员会选举为第十四届中央检查委员会委员。第十四届中央委员会以高度一致的表决结果，选举第十三届中央检查委员会主任陈士青连任第十四届中央检查委员会主任。

苏林总书记代表越共第十四届中央委员会发表讲话，对大会的信任和高度信任表示衷心感谢，强调这是在党和人民面前的崇高荣誉和重大责任；并郑重表示将竭尽全力、全心全意服务于党、革命和人民的崇高事业。

苏林总书记指出，越共第十四届中央委员会承诺：绝对忠诚于党的目标和理想，把国家和民族利益置于至高无上的位置，坚定维护独立自主，坚决捍卫祖国、保护人民。

苏林总书记强调，越共第十四届中央委员会将继续坚持推进全面从严治党，建设廉洁、强大的党，维护党内团结统一，强化党的纪律和国家法纪；完善权力运行制约和监督机制；坚决推进反腐败、反浪费、反消极斗争；厉行节约，反对铺张和形式主义；切实做好干部工作，做到人岗相适、以事评人、以民意量信；重用德才兼备、敢为善为、能干成事的干部；坚决将投机取巧、推诿避责、言行不一者清除出体系，坚决反对“跑官要官”。

“在大会面前、在党面前、在人民面前，我们郑重承诺：将团结一心、严谨务实、果断行动、全力以赴，不辜负大会、党和人民的信任；决心领导全党胜利贯彻落实越共十四大决议，推动国家在新纪元实现强盛、繁荣发展。”苏林总书记强调。

越通社将继续更新大会闭幕会相关信息。