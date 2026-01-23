新闻
越南共产党第十四届中央政治局当选人名单正式公布
越共中央第十四届中央委员会政治局名单如下：
1、苏林 越共中央总书记、中央军委书记
2、陈青敏 中央政治局委员、国会党委书记、国会主席
3、陈锦秀 中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央党机关党委书记
4、黎明兴 中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长
5、杜文战 中央政治局委员、国会党委常务副书记、国会常务副主席
6、裴氏明怀 中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线及各中央团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席
7、潘文江 中央政治局委员、政府党委常务委员、中央军委副书记、大将军衔、国防部长
8、梁三光大将 越共中央政治局委员，政府党委常务委员会委员，中央公安党委书记，公安部长
9、阮维玉 越共中央政治局委员，河内市委书记
10、阮仲义 越共中央政治局委员，中央书记处书记，中央军委常务委员，大将，越南人民军总政治局主任
11、郑文决 越共中央书记处书记，中央宣教与民运部部长
12、黎怀忠 越共中央书记处书记，政府党委常务委员会委员，外交部长
13、黎明智 越共中央书记处书记，中央内政部常务副部长
14、陈流光 越共中央书记处书记、胡志明市委书记
15、范嘉足 越共中央委员、中央办公厅主任
16、陈士青 越共中央委员、中央检查委员会主任
17、阮青毅 越共中央委员、中央政策与战略委员会主任
18、段明训 越共中央委员、胡志明国家政治学院常务副院长、党委常务副书记
19、陈德胜 越共中央委员、政府党委委员、农业与环境部机关党委书记、部长。