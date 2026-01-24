越南共产党第十四届中央委员会总书记苏林同志简历

据此，越共第十四届中央委员会第一次全体会议一致同意选举越共第十三届中央委员会总书记苏林同志继续担任越共第十四届中央委员会总书记。

越通社谨介绍苏林总书记简历摘要：

姓名：苏林

出生日期：1957年7月10日

入党日期：1981年8月22日

籍贯：兴安省

职务：

- 越共第十三届、十四届中央委员会总书记

- 越共第十二届、十三届、十四届中央政治局委员

- 越共第十一届、十二届、十三届、十四届中央委员会委员

- 越南国家主席、国防与安全委员会主席（2024年）

- 越共中央军委书记（自2024年8月）

- 越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任

- 越南第十四届、十五届国会代表

- 政治理论水平：高级

- 专业领域：法律、安全

- 学位：安全学教授、法学博士

工作经历摘要

- 1974年至1979年：在人民公安大学（现为人民公安学院）就读。

- 1979年至2010年：公安部干部。

- 2010年至2016年：公安部副部长。

- 2016年至2024年：中央公安党委书记、公安部部长。

- 2019年1月：晋升大将警衔

- 2024年：任越南社会主义共和国主席。

- 2024年8月3日：在越共第十三届中央委员会会议上当选为越南共产党第十三届中央委员会总书记。

- 2026年1月22日：在越南共产党第十四次全国代表大会上，当选为第十四届中央委员会委员（任期2026-2031）。

- 2026年1月23日：在越共第十四届中央委员会第一次全体会议上，与会代表一致同意选举越共第十三届中央委员会总书记苏林同志继续担任越共第十四届中央委员会总书记。（完）