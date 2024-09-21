新闻
越南共产党第十三届中央委员会第十次全体会议闭幕
会议确定胜利完成越共十三大决议是2025年全党全民全军的最高奋斗目标，并将以最高的决心、最大的努力、强有力的措施且具有针对性，调动一切资源努力实现甚至超越既定目标。
苏林明确提出，中央要求整个政治体系，先是政府，各部委、部委、行业、地方需要下定决心、采取强有力的措施以圆满完成中央确定的2025年经济社会发展任务；在确保经济高速增长的同时，做好环境保护和社会保障，确保人民生活稳定，特别是第三号台风“摩羯”重灾区。坚决确保国防安全，提高对外交往工作的实效，不断提升越南国际地位，为地区和世界和平与稳定作出贡献。
苏林总书记、国家主席强调，中央明确了提交越共十四大审议的文件的4大问题：
在战略突破口上，要在发展制度上实现更大突破，破除瓶颈和障碍，以人民和企业为中心，调动一切资源，同步发展科技；大力创新干部工作；将经济社会基础设施同步建设视为当务之急。
关于战略方向和战略措施,共有8个问题，即大力推进越南社会主义建设，重点是建设社会主义人民，为党纲确定的建设社会主义社会奠定基础（富民、强国、民主、公平、文明、人民当家做主、国家管理、共产党领导）。
坚持以经济社会发展和环境保护为中心，推进三大战略突破口，党建是关键，文化建设是基础，视加强国防安全、促进对外交往和融入国际为经常性的重要任务；加快构建与新质生产力相适应的新型生产关系。
维护独立性和自主权；在《联合国宪章》和国际法基本原则的基础上，维护国家和民族的最高利益；防患于未然，未雨绸缪保卫社会主义祖国；坚决捍卫祖国领土、海疆、领空的独立、主权、统一和完整；继续本着自力更生的精神，建设正规化精锐现代化武装力量。
坚持独立自主、多边化、多样化的外交政策，当国际社会的朋友、可靠伙伴、负责任的一员；坚定立场，践行 以不变应万变”、“友好”、“以大义而胜凶残，以至仁而易强暴”；加强越南对维护地区和世界和平、稳定与发展环境的切实贡献。
促进文化和人类发展；坚定“以人为本”、“人民是革新的主体、中心”的立场；以“民情民知，民事民议，民事民督、民事民享”为方针激发爱国主义和民族自豪感。
建设由越南共产党领导的民有、民治、民享的社会主义法治国家；以“地方决定、地方行动、地方责任”为方针，推进简政放权，中央政府、国会加强制度建设，发挥创新驱动作用和加强监督检查；同时，彻底改革，最大限度地减少个人和企业的行政审批制度和合规成本；鼓励各地方发挥主动性和创造力。
继续推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争；保护那些敢作敢当、敢于创新的党员干部,充分调动党员干部干事创业的积极性和创造性，为社会经济发展提供服务。
强化战略科技力量，促进数字化转型、绿色转型，把科技创新作为发展的主要动力。
苏林要求进行实践总结，明确国家治理和地方治理；市场经济中运行、管理、发展治理机制的同步性；管理思维与发展思维的关系；推进工业化、现代化的内涵、方法、途径等。
同时，苏林要求克服政治、社会经济报告中提到的局限性（体制机制和法律；机构运行；动员、使用和配置资源；工业化、现代化、跨区域互联互通、文化产业、配套产业、加制造业、环境污染、生产力等）。
苏林表示，中央委员会基本同意2024年经济社会发展、国家预算收支和2025年经济社会发展方向工作报告；同意尽早投资建设南北高铁项目；就将顺化市建成中央直辖市的政策等一系列重要问题达成一致。（完）