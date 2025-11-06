新闻
越南共产党第十三届中央委员会第十四次全体会议闭幕
苏林在致闭幕词时强调，越共中央委员会已就多项重大议题作出决策，具体包括：确定第十四届政治局与书记处的组成规模，酝酿并通过其候选人提名名单，审议通过关于党和国家高级领导干部人事安排的重要方案，以及就越南共产党第十四次全国代表大会的筹备工作关键事宜达成共识。
苏林表示，中央委员会要求中央政治局和越共十四大人事小组继续按规定补充与完善人事方案，并在越南共产党第十三届中央委员会第十五次全体会议上向越共中央委员会汇报。
中央委员会高度赞同大会议程、工作条例、大会选举条例和关于越共十四大筹备工作的报告，并责成中央政治局吸收中央委员会的意见，继续完善提交越共十四大审议和决定的各项草案。
中央委员会已就第十三届中央委员会领导、指导工作述职报告，第十三届中央委员会、政治局和书记处工作制度执行情况总结报告草案，第十三届中央检查委员会工作制度执行情况总结报告，中央政治局从越共十三大十三中全会到越共十三大十四中全会所解决重要事项报告进行审查并提出意见。中央委员会责成中央政治局研究与吸收中央的意见，完善总结报告，提交第十四届中央委员会和中央检查委员会审议、修改与补充。
越共中央委员会责成政治局指导文件小组及有关机关认真吸收各政治组织和人民群众的意见，进一步完善各项文件草案；并要求尽快、认真地对各界意见进行汇总、采纳和说明，继续完善件草案，提交越共十四三届十五中全会审议，并提请越共十四大审议通过。
苏林强调，越共中央委员会、政治局、书记处以及骨干领导同志已真正成为一个团结统一、以身作则、本领过硬、素质过硬的领导集体，始终维持党的观点和路线，及时作出正确适当的决策，解决许多涉及经济、社会、国防、安全、外交、党建和政治体系建设等重大问题；全面、同步地推进革新事业，充分发挥全民族大团结力量，基本完成了越共十三大决议中各项目标任务并取得了丰硕、全面和具有突破性的成果，为今后各任期的发展奠定坚实基础。
越共中央委员会、政治局、书记处已领导并指导贯彻落实中央各项决议，特别是关于精简组织机构的第18号决议（18-NQ/TW），提前5年完成目标，为在新形势下落实党决议注入助推剂。
越共中央政治局已颁布7项战略性决议（第57号、59号、66号、68号、70号、71号、72号决议），为越南在新阶段实现国家发展目标，在未来多年内实现经济两位数增长以及完成两个百年目标提供重要前提、政治与法律基础等。
在贯彻落实第18号决议过程中，最突出、最具突破性的成果在于实行两级地方政府体制，并对省级和乡级行政区划进行优化调整，为国家在新时代中开创了更广阔的发展空间、增强了发展潜力、拓展了战略机遇。 苏林建议各级党委、地方政府，特别是中央委员会委员，要进一步加大对三级政府体制中两级地方政府模式的支持与保障力度，推动其真正实现高效运转，确保党所确立的目标任务落到实处。其中三大核心目标为：维护和平稳定的社会环境；实现快速而可持续的发展；不断提升人民群众的物质与精神生活水平。
苏林指出，下一阶段要重点聚焦以下任务：整个政治体系要继续关心并完善两级地方政府模式的运行机制，确保其高效运转；明确三级政府在各领域的权责衔接，消除职能重叠与管理空白；在权力下放的同时强化监督，重点转向事后监管，并在省、乡两级建立健全内部审计机制；公共财政配置要依据绩效表现和地方实际特点；加快明确岗位职责，推行包干制管理，组织开展专业能力、业务技能与数据管理的必修培训；建设数字化一站式服务平台，取消“特批”机制，强化主要责任人的问责力度；构建共享数据库，实现人口、土地、社会保障及企业信息的互联互通，自基层至中央实现数据实时更新。
苏林强调，要始终坚持“地方决策、地方执行、地方负责”的原则，要做到“五个明确”：人员明确、事项明确、时限明确、资源明确、责任明确。”；“中央作表率，地方积极响应”；“一切为了人民服务”；“工作成果和实际成效是衡量干部能力与品质的最高标准”。
苏林要求中央委员会所有成员进一步增强对国家和人民的责任感，集中力量领导好本单位、本地区工作，确保完成越共十三大及各级党委决议确定的目标任务；尽快落实第十四次会议的相关结论，为越共十四大的成功召开奠定坚实基础。
苏林指出，近期自然灾害、台风、洪涝和山体滑坡形势复杂严峻，对人民生活和经济社会发展目标造成严重影响。第13号台风今日可能登陆中部—西原地区。苏林要求中央委员返回地方后，立即投入防汛抗台指挥工作，坚持“人民生命财产安全至上，一切为了人民”的原则，落实“四就地”方针，与人民群众一道应对并克服台风影响；国防部、公安部、财政部等部门要主动作为，及时支援受灾地区。(完)