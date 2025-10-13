越南共产党政府第一次代表大会圆满落幕

经过两天紧张有序的工作，10月13日下午，越南共产党政府第一次代表大会（2025—2030年任期）圆满完成全部议程，胜利闭幕。



越共中央政治局委员、政府党组书记、政府总理范明政在闭幕式上强调，政府党委坚定不移建设一个全面清廉、坚强的党委班子，为落实越南共产党第十四次全国代表大会决议作出贡献。



大会期间，代表们集中总结政府党委2020—2025年任期的工作成果，明确2025—2030年阶段的主要方向、目标、任务和解决方案，并对提交越共十四大的文件草案提出多项重要意见。



大会共听取13份专题发言，内容涵盖党建、经济社会发展、国防安全和对外工作等重大议题。大会还荣幸邀请到越共中央总书记苏林出席并发表重要讲话。

大会通过了2025—2030年任期决议，并听取中央政治局公布的决定，指定出席越共十四大的政府党委代表团，包括70名正式代表和12名候补代表。



范明政指出，2020—2025年任期中，在困难多于机遇的形势下，政府党委集中精力，带领各级政府、直属机关党委全力以赴，化危为机，在党建、防疫、经济、文化、社会、国防、外交等各方面都取得了显著、全面的成就，得到广大人民和国际社会的高度评价。



范明政强调，大会发表决议，彰显了政府党委在新任期中的坚定信心与伟大抱负，目标是 “建设清廉坚、强的党委；团结一致，率先垂范，在科技创新和数字化转型中走在前列；在繁荣强盛、文明与幸福新时期加快突破，实现国家快速可持续的发展”。



大会提出实施4组党建方案、8组经济社会发展方案、2组国防安全与外交方案，以及6项战略突破重点任务，大力完善体制机制、发展现代化基础设施与高素质人力资源，促进工业化、现代化，推动创新与数字化发展，确保安全与和平稳定的环境。



为实现上述目标和任务，范明政呼吁政府各级党委和全体干部党员继承和发扬光荣传统，团结一致，勇于创新，奋力建设一个清廉、坚强的政府党委班子，为圆满实现越共十四大决议贡献力量。（完）