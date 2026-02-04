越南共产党建党96周年：越南驻中国香港总领事馆举行寻根活动

据越通社驻香港记者报道，值越南共产党建党96周年（1930年2月3日 – 2026年2月3日）之际，越南驻香港（中国）总领事馆代表团参观了位于香港特别行政区九龙区的宋王台古迹，这是与统一各共产主义组织以成立越南共产党的会议相关的历史地点之一。

在庄严肃穆的气氛中，由总领事黎德幸率领的总领事馆馆员同包括越通社常驻机构、越南财务公司、越南航空总公司分公司在内的驻香港部分越南机构和企业代表在“宋王台”古迹前庄重敬献鲜花。此处安放着从宋王台工程（现已不存）迁来的刻有该古迹名称的石碑，1930年2月3日越南共产党成立会议曾在此秘密举行。

据历史记载，这是一次具有转折意义的事件，将前身的各共产主义组织统一为越南共产党，这是一个团结统一的政党，其目标是领导越南革命推翻殖民统治，为民族争取独立、自由和幸福。当时代表共产国际的阮爱国同志，为越南共产党成立会议的成功做出了重要贡献。

越南驻香港总领事黎德幸敬献鲜花。图自越通社

黎德幸表示，越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，并提出了到2045年的发展愿景。这是当代人回顾并感念革命前辈功绩，培养对越南革命传统自豪感的契机。对于驻香港总领事馆的馆员而言，这也是一个机会，以便更深入地了解越南与香港之间在历史、文化和传统上的紧密联系，并以此为基础和动力，积极履行促进越南与香港关系的职责。2025年，越南与香港的双边贸易额达到令人印象深刻的水平，越南对香港出口商品总额较2024年增长97.1%，达到415亿美元。

"宋王台"古迹位于宋王台公园内，是铭记胡志明主席在上世纪30年代初诸多活动的历史地点。紧邻宋王台古迹的是谭公街，其186号是胡志明主席在被英殖民当局逮捕并囚禁于维多利亚监狱（即著名的"阮爱国案"发生期间）之前工作的地方。目前，谭公街仍在，但186号房屋已不复，因为港府曾为修建奥运大道而拆除了该路段。（完）