越南共产党建党96周年：越南民族辉煌历史中的新里程碑

越通社驻巴黎记者报道，1月31日上午，越南驻法国大使馆隆重举行越南共产党建党96周年（1930/2/3–2026/2/3）纪念典礼，总结2025年工作成果，并庆祝越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。



越南常驻联合国教科文组织代表团团长阮氏云英大使。图自越通社

越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使在开幕致辞中强调了越南共产党96年建立、成长与领导革命历程的伟大历史意义。她指出，越南共产党领导越南人民从一个胜利走向另一个胜利，使越南逐步融入国际，并不断提高在国际舞台上的地位与威望。在此背景下，越共十四大是一个具有特别重要意义的里程碑，不仅全面评估了过去五年的任务执行结果，确定了未来五年的目标、方向与任务，更确立了直到21世纪中叶的国家发展战略思维、愿景与导向。这一事件标志着越南共产党历史和越南民族辉煌历史中的又一个新起点。



阮氏云英大使认为，越共十四大通过的各项战略决策，不仅为国家快速且可持续发展奠定了坚实的政治基础，还进一步巩固了信心，激发了国内外干部、党员和人民群众的奉献渴望。



为了落实大会的各项决议和结论，阮氏云英大使呼吁越南驻法国代表机构的全体党员干部继续动员在法越南知识分子、企业家、留学生及劳动者，共同心系祖国，为增强民族大团结做出贡献；为促进越法两国政府与人民间的友好合作发挥“桥梁”作用。（完）