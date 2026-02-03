越南共产党建党96周年：我党——信心与渴望

党成立之前，我们的祖国沉沦在奴役的漫漫长夜中。人民虽爱国，却孤立无援且陷入僵局。越南共产党成立，民族看清大局，把准未来方向。从亡国的境遇，我国民族站了起来，成为自由人；从贫困饥饿，我们的人民走向了温饱。96载的征程在历史长河中并不算长，却足以凝聚起一份坚如磐石的信心。如今，步入新的春天，这份信心正向着雄强壮大的越南未来迈进。



1858年，法国殖民者打响了侵略越南的枪声。我们祖国被西方国家分割成北、中、南三部分进行压迫和统治。当时封建制度腐朽不堪，爱国运动虽蓬勃兴起，但未能找到正确道路。爱国情怀不缺，意志不缺，但缺失的是一面共同的旗帜，是科学的路线，是严密的组织，是足以担当的领导力量。因此，许多英勇的爱国运动相继失败。血流成河，骨肉离散。我们的民族生活在痛苦与水深火热之中。



在那样的背景下，由阮爱国领袖创立并领导的越南共产党于1930年2月3日正式诞生。我国人民用一个非常朴实的称呼来称呼党：我党。“我党”这两个字包含了全部的信念，党带有马克思列宁主义，带有明确的目标，即：民族独立、人民自由、人类幸福。从那时起，越南革命有了道路，有了引领者，有了先锋组织，有了纪律和理想。越南民族从黑暗走向了光明，从奴役的命运站起来成为了国家的主人。



1986年，党直面事实，发起了“革新”事业。这是一个具有历史意义、英勇且富有创造性的决定。



自从有了党，越南取得了诸多历史性成就。然而，直面事实、自我对照始终是党的原则。胡志明主席曾明确教导：“一个隐瞒着自己缺点的党是一个腐败的党”。我党之所以没有腐败，是因为有勇气直面缺点，敢于承认并纠正。在迈向近期与远期目标的征程中，我党已明确指出仍存在不足。其中突出的问题是贪污、浪费、消极、官僚、脱离群众以及教条主义。党将这些视为“内寇”，是威胁党的信任及生死存亡的危险敌人。因此，党的建设与整顿被摆在了首要位置。



越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。图自越通社

步入新的发展阶段，国家面临诸多“逆风”，世界局势变幻莫测，竞争异常激烈。然而，2025年越南仍保持发展势头。经济社会稳定，国防安全巩固，外交始终保持主动和积极姿态。特别是对于大宗事务、难题及敏感问题，处理力度十分果断。



在这一历史时刻，党的十四大取得圆满成功，这是全民族智慧与抱负的结晶。党明确确立了五大指导观点、十二大发展方向、六项重点任务和三大战略突破，为迈向2030年及2045年愿景的发展征程指明了方向。在此阶段，国家将实现快速且可持续的发展，在保持自主的同时深度融入国际，以科学技术和创新为动力，以人为中心。我党提出了实现两位数增长、高收入水平及提升幸福指数等高标准目标。



前方的道路虽仍充满挑战，但方向已明确，意志已统一。如果能够抓住机遇，敢想敢为，并保持团结，越南必将稳步快速地走向更远。



96年来，我党始终与民族同行。风雨同舟、荣辱与共。历史选择了党，人民信任党。我党绝不辜负这份信任。这份信任凝聚起全民族，在党的旗帜下继续前行；这份信任引领我们迈向强大的越南，与世界五大洲强国并驾齐驱。这不仅是梦想，更是时代的命令！（完）