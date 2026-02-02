越南共产党建党96周年：在俄侨胞的鼓舞与自豪

如今，越共十四大的影响与成果在海外越南侨胞中传播得日益广泛深入。在拥有大量越南侨胞、与越南保持着活跃的合作关系和友好的城市交流的城市——俄罗斯圣彼得堡，这一氛围尤其显著。

越是远离祖国，侨胞们越是心系故土，关注像十四大这样的重大事件。

在圣彼得堡生活和经营一家小型企业的侨胞范氏平向越通社驻俄罗斯记者分享道，尽管身在海外，她始终关注着国内的重大事件，特别是五年一次的党和国家最重要盛会——越共十四大。她和许多同仁关心的是针对侨胞的政策以及私营经济、中小企业的政策。范氏平表示，大会确认了侨胞及中小企业在国家经济发展中的重要角色，这不仅具有国家政策意义，更是对海外越南人社群精神上的重要鼓舞。



阮忠周作为圣彼得堡越南人协会秘书，紧密关注大会从筹备到召开的进程。他欣喜地看到大会英明地选拔了德才兼备的领导者进入领导岗位，这让他对国家坚固的未来更加充满信心。他强调，越是远离祖国，侨胞们越是心系故土，关注像十四大这样的重大事件。

陈埃拉——一位来自越南广宁省的父亲与西伯利亚母亲的女儿，在谈及十四大时表达了自豪之情，认为这是她出生和成长的祖国进入新发展阶段的重要里程碑。父亲关于维系根源纽带的叮嘱鼓舞她开设了越俄友好俱乐部，在这里传承越南文化，从越南语言到无论身在何处越南人都坚守的传统习俗。对埃拉而言，帮助俄罗斯人更多地了解越南文化，也是在母亲的土地上表达对父亲故土之爱的一种方式。



作为第一个在俄罗斯联邦正式注册的越南人社区的负责人，杨志坚指出大会强调了每个越南人对民族奋发图强决心的贡献力量所肩负的责任。从侨胞的角度看，圣彼得堡越南人协会与当地政府紧密配合，深化越南与俄罗斯联邦之间的全面战略伙伴关系。杨志坚认为，大会已将责任托付给那些有能力、有决心、敢想敢干的年轻面孔，这体现了对新一代干部高标准且务实的要求。这些干部不仅具备道德品质和责任感，还拥有研究、吸收和应用科学技术的能力，能将决心化为行动，将行动化为成效，为实现百年夙愿贡献力量。他确信这种决心已经传递至侨胞社群，激励和鼓舞着侨胞们开展心系祖国、贡献家乡的各项活动。（完）