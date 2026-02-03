越南共产党建党96周年：党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席遗容

值此越南共产党建党96周年（1930年2月3日—2026年2月3日）之际，2月3日上午，越南共产党中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容。



越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀等参加。



代表团花圈缎带上写着：“永远铭记伟大的胡志明主席”。



越南领导代表团表达了深切的敬意，缅怀胡志明主席的丰功伟绩。胡志明主席是越南共产党的创立者、领导者和磨练者，而越南共产党是工人阶级、劳动人民及越南民族的先锋队。历经96年的建设与成长，党领导我国人民高举民族独立和社会主义旗帜，克服重重困难与挑战，取得了伟大的成就。党的领导以及全党、全军、全民的齐心协力，形成了综合力量，使国家继续战胜困难与挑战。



越南共产党建党96周年恰逢全国热烈庆祝越共第十四次全国代表大会取得圆满成功。党的十四大是一项具有历史意义的事件，体现了越南党、国家和人民在带领国家步入民族奋发图强纪元中的战略眼光和高度政治决心。大会的成功为民族带来了巨大的信心与期望。在党的领导下，我国全民全军决心胜利实现十四大决议，为建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南贡献力量。



党和国家领导人上香缅怀各位英雄烈士。图自越通社

随后，越南党和国家领导代表团前往位于北山路的烈士英雄纪念碑前敬献花圈和敬香，缅怀各位英雄烈士。（完）