越南共产党建党95周年：斯里兰卡政党高度赞赏越南的发展成就

越通社驻南亚记者报道，2月3日下午，越南驻斯里兰卡大使馆举行越南共产党建党95周年庆祝活动。

越南驻斯里兰卡大使郑氏心在活动上发言时回顾95年来越南共产党的历史里程碑和突出成就；并肯定了党在过去民族解放、国家统一斗争和当前建国卫国事业中的历史作用。郑氏心强调了包括斯里兰卡在内的国际友人对越南共产党和胡志明主席的支持。

斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈（G. Weerasinghe ）突出了越南共产党自1930年成立以来发展历程中的重要里程碑，赞扬越南党在过去争取民族独立、南方解放、国家统一的斗争和当前国家发展事业发挥的主动作用和英明战略路线。

维拉辛哈称赞胡志明主席是伟大的爱国主义者和世界民族解放英雄。他认为，作为世界最具活力的经济地区——东盟成员国，越南是邻国和地区的重要经济伙伴，成为包括斯里兰卡在内的发展中国家的灵感和力量源泉。

斯里兰卡外交和对外就业副部长赫马钱德拉（Arun Hemachandra）代表斯里兰卡人民解放阵线（JVP）在活动上发言，赞赏越南近年来在越南共产党领导下取得的发展成就，并强调，越南共产党的坚定和英明领导，是过去越南民族解放和统一事业以及当今越南经济发展和扶贫济困事业中的重要和决定性因素。赫马钱德拉还高度评价越南在塑造世界新外交格局中的重要作用。

此次庆祝活动恰逢越斯建交55周年（1970-2025）之际举行，是弘扬越南共产党在斯里兰卡的价值观和成就的契机，为巩固斯里兰卡各政党和越南共产党之间的友谊和团结做出贡献，以及有助于加强越南与斯里兰卡的合作与联系。（完）