越南共产党建党93周年：越老友谊之路充满越南共产党的印记

几十年来，越南共产党领导越南国家取得了许多具有历史意义的突出成就，与老挝人民革命党一道，为各自国家发展和越老友好关系作出了重要的贡献。上述是老挝人民革命党中央对外联络部部长通沙万·丰威汉值此越共建党93周年之际接受越通社驻万象记者采访时所强调的内容。

通沙万·丰威汉强调，越南共产党于1930年2月3日的诞生是越南革命的重大历史事件，是越南革命事业中最重要的转折点和历史里程碑。93年来，越南共产党肩负着重任，不断发展壮大，并取得了诸多辉煌的胜利。

通沙万·丰威汉指出，几十年来，越南共产党为保护、建设和发展社会主义定向的越南国家，制定了切合实际的政治纲领、路线和战略。在党的全面领导下，越南国家和人民取得了诸多具有历史意义的成就，确保了政治稳定，坚定地捍卫了祖国，牢牢维护了独立、主权和领土完整。与此同时，越南经济不断快速发展，人民群众的物质和精神生活不断得到改善，合作关系不断扩大，使越南在地区和国际舞台上的地位和作用日益得到提高和得到国际的认可。

通沙万·丰威汉强调，在国际和地区形势继续复杂多变和面临诸多挑战的背景下，越南共产党为推进党建工作、提高党的领导作用、加强反腐工作作出了巨大的努力，带领国家完成疫情防控和经济社会复苏与发展双重目标，建设独立经济体，实现可持续发展、深度融入国际社会，使越南经济快速增长，成为地区乃至世界上的突出经济体。

通沙万·丰威汉表示，越老两国不断深化政治合作和互信对两国关系的发展指明了方向。老挝人民革命党和越南共产党建立了高层会晤机制，共同总结和评价合作成效，商讨促进双边合作、加强两国友好关系的措施等。

通沙万·丰威汉强调，经过几十年的磨练和考验，老越关系已成为两国宝贵的共同遗产，是各自革命事业成败的决定性因素之一。两国关系不断得到巩固与加强。在地区乃至世界形势复杂变幻的背景下，老越两党、两国和两国人民仍继续维护和弘扬两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的遗产。（完）