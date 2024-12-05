越南共产党代表团访问中国

越通社驻中国记者报道，应中共中央委员会的邀请，越共中央政治局委员、中央理论委员会主任、胡志明国家政治学院院长阮春胜率越南共产党代表团从12月4日至8日对中国进行工作访问并出席越南共产党和中国共产党第十九次理论研讨会。

在北京期间，阮春胜会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。阮春胜高度评价中国75年来尤其是中共二十大以来取得的重大成就，特别是汇聚在“习近平新时代中国特色社会主义思想”当中的新理论。

阮春胜强调，越南高度重视越中全面战略合作伙伴关系，愿推动构建具有战略意义的越中命运共同体。阮春胜介绍了越南发展成就以及为迈进新时代制定的突破性任务。

王沪宁表示，相信在以苏林总书记为首的越南共产党的领导下，越南将成功落实党的十三大决议和顺利举行党的十四大。

王沪宁高度评价两国两党理论研讨会的意义，认为该研讨会为落实两党最高领导人的共识作出积极贡献，强调中方将发展与越南的关系作为周边外交的优先，愿同越南党和国家一道努力推动构建具有战略意义的中越命运共同体不断迈上新台阶。

在友好的气氛中，双方高度评价近年来两党两国关系取得的重要进展。一致同意保持两国高层互访，增进政治互信；加强党建和治国理政经验交流；提高两党两国、越南祖国阵线和中国全国政协合作机制效率，为两国人民带来实实在在的利益；在两国建交75周年之际办好“2025越中人文交流年”，夯实两国人民友谊基础；共同维护海上和平稳定，按照两国高层所达成的共识和国际法更好管控分歧。

在北京期间，阮春胜会见了中共中央委员、中央党校常务副校长谢春涛。双方高度评价胡志明国家政治学院与中共中央党校近年来的合作，特别是在干部培训领域开展的合作；同时深入讨论今后促进双方合作的措施。

此外，在中国期间，阮春胜一行走访越南驻华大使馆。（完）