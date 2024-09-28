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越南共产党代表团出席“政党与新社会”国际研讨会
黎国明指出，预测未来的最好方法是共同创造未来。各国比以往任何时候都更需要加强有关正要面临的挑战性质的意见交流；积极分享经验和教训，更好地适应新情况。
黎国明在研讨会上概括介绍越南经济社会发展情况时表示，革新近40年来，在越南共产党的正确领导下，越南取得了具有历史意义的伟大成就。越南经济保持6.5%左右的平均增长率，日益深入和广泛融入地区和国际。1986-2023年间，经济规模增长53倍以上，2023年达4305亿美元，跻身中等偏上收入国家行列。
黎国明认为，越南革新事业取得的成就，是在马克思列宁主义和胡志明思想基础上根据二十世纪社会主义模式的成功经验和失败教训，进行符合越南实际情况的补充和发展而来的结果。
提及越南外交政策，黎国明指出，越南始终选择正义，支持通过和平外交谈判解决一切国际争端和分歧，尊重彼此的合法利益，为地区乃至世界的和平、稳定与发展做出贡献。越南共产党愿向各政党、各国分享革新经验与教训。
出席研讨会期间，黎国明也会见了墨西哥劳动党主席阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯（Alberto Ayana Gutiérrez）。
同日，黎国明和越南共产党代表团与墨西哥执政党国家复兴运动党(Morena)代表、墨西哥革命制度党 (PRI)对外部部长索菲亚·卡瓦哈尔（Sofia Carvajal ）举行工作会谈
此前，越南共产党代表团已同越南驻墨西哥大使馆举行会面，前往设在墨西哥城中心的胡志明主席雕像敬献鲜花。（完）