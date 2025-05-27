越南共产党代表团出席中国共产党同周边国家政党对话会

越通社驻北京记者报道，中共中央对外联络部部长刘建超在会议上发表讲话时认为，任何一个国家都有邻国，也都必须建立邻里关系。良好的邻国关系可以为各国带来繁荣、稳定和发展机遇；相反，一个周边环境不稳定的局势将伴随着诸多挑战。



刘建超指出，中国与周边国家正迈入一个更高的发展阶段，面临新的目标和任务。在这一背景下，中共中央对外联络部部长在会议上分享了中国的周边外交政策，并提出中国与邻国携手共建一个稳定、和平的“共同家园”的若干建议。

越共中央委员、中央宣教与民运部副部长吴东海（左二）率领越南工作代表团出席会议。图自越通社

当天下午，在对话会框架内举行的以“扩大交往交流与深化文明互鉴”为主题的分论坛上，越共中央委员、中央宣教与民运部副部长吴东海同志高度评价该对话会的意义，并认为，这是地区各国政党互相交流，助力增强互信和促进互利合作等的良好机会。



吴东海同志表示，越南党和国家始终坚持独立自主、和平、友好、合作与发展的外交路线，推进对外关系多边化、多样化，高度重视越中两党两国的传统友好关系。越南党和国家始终希望加强与邻国及世界各国的友好关系，同时也希望拓展与世界各国政党的关系，尤其是亚洲地区各国的政党。



越共中央委员、中央宣教与民运部副部长吴东海认为，在当今世界面临快速、复杂且难以预测的变革，以及各种传统与非传统安全挑战的背景下，加强文化交流、增进相互理解与互学互鉴、深化各文明之间的合作，比以往任何时候都更加必要和紧迫。（完）