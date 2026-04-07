越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林简历

姓名：苏林

出生日期：1957年7月10日

民族：京族

籍贯：兴安省义柱乡

入党日期：1981年8月22日

政治理论：高级

专业知识：法律、安全

学位：安全科学教授、法学博士



担任职务：

越共第十三届、十四届中央委员会总书记

越共第十二届、十三届、十四届中央政治局委员

越共第十一届、十二届、十三届、十四届中央委员；越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席（2024年）

中央军委书记（自2024年8月）

越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任

越南第十四届、十五届、十六届国会代表



人物履历：

1974年至1979年：就读于人民安全大学（现为人民安全学院）

1979年至1988年：内务部（现为公安部）公职人员

1988年至1990年：内务部（现为公安部）安全总局副处长

1990年至1993年：内务部（现为公安部）安全总局处长

1993年至1997年：公安部安全总局副局长

1997年至2006年：公安部安全总局局长

2006年6月至2009年12月：公安部安全总局副总局长，2007年4月，晋升少将军衔

2009年12月：公安部负责安全总局副总局长

2010年2月至2010年7月：党委书记、一号安全总局总局长、越共中央公安党委委员；2010年7月晋升中将警衔。

2010年8月至2011年1月：越共中央公安党委委员、公安部副部长

2011年1月至2011年7月：越共第十一届中央委员会委员、越共中央公安党委委员、公安部副部长

2011年8月至2016年1月：越共第十一届中央委员会委员，越共中央公安党委常务委员会委员，公安部副部长；2014年9月晋升上将警衔。



在越共第十二次全国代表大会上，苏林同志再次当选越共中央委员，获越共中央委员会选为越共第十二届中央政治局委员。

2016年4月至2021年1月：中央政治局委员、政府党组委员、中央公安党委书记、公安部部长、大将（2019 年 1 月）、越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任副主任、中央内部政治保卫小组成员、国防与安全委员会委员、中央司法改革指导委员会委员、第十四届国会代表。在越共第十三次全国代表大会上，再次当选越共中央委员，参加越共第十三届中央政治局；西原地区指导委员会主任（2016年7月至2017年10月）。



2021年1月至2024年5月：中央政治局委员、政府党组委员、中央公安党委书记、公安部部长；越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任副主任；中央内部政治保卫小组副组长；国防与安全委员会委员、中央司法改革指导委员会委员；第十五届国会代表。



在第十五届国会第七次会议上，苏林同志当选越南社会主义共和国国家主席。



2024年5月至8月：越共中央政治局委员、越南社会主义共和国主席；中央军委常委、中央公安党委常委；国防与安全委员会主席；中央司法改革指导委员会主任；越南革新开放40年社会主义定向理论与实践总结指导委员会主任；第十五届国会代表。自2024年7月16日起，受中央政治局委派，根据政治局决定的职责权限，主持越共中央委员会、政治局及书记处的工作。



在2024年8月3日举行的越共中央全会上，越共中央委员会以全票一致通过，选举苏林同志为越共第十三届中央委员会总书记。

2024 年 8 月至今：越共第十三届、十四届中央委员会总书记；中央军委书记、中央公安党委常委、越共中央反腐败反消极指导委员会主任；中央完善体制与法律指导委员会主任；中央科学技术发展、创新与数字化转型指导委员会主任；第十五届、十六届国会代表。



2026年4月7日：在第十六届国会第一次会议上，全票当选越南社会主义共和国主席。（完）