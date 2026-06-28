越南共产党中央委员会就柬埔寨人民党成立75周年向柬埔寨人民党中央委员会致贺电

贺电全文如下：

“75周年是柬埔寨人民党发展进程中具有特殊意义的里程碑，其标志着柬埔寨人民党与民族和国家命运紧密相连的光辉历程。历经各个充满艰难险阻的阶段，柬埔寨人民党不断发展壮大，凝聚和发扬民族团结力量，领导柬埔寨人民在民族解放事业中取得具有历史意义的胜利，使国家摆脱了种族灭绝制度，牢牢捍卫革命成果，沿着和平、稳定与繁荣的道路建设和发展国家，为提高柬埔寨在地区和世界上的地位和威望作出了贡献。

越南共产党和越南人民热烈祝贺上述伟大成就，并坚信，发扬光荣传统和实践中锤炼出的宝贵经验，在以洪森同志为首的中央委员会的领导下，柬埔寨人民党将继续发挥战略引领和巩固团结的关键作用，胜利落实《党纲（2023-2028年）》和第七届政府《五角战略》，完成到2030年成为中高收入国家、到2050年成为高收入国家的目标。

在各自国家步入新发展阶段、世界和地区形势继续快速复杂演变的背景下，越南共产党一如既往高度重视并将对柬关系置于优先地位；决心同柬埔寨人民党、柬埔寨王国政府和人民一道，继承、维护和培育越柬团结、传统友谊与全面合作关系这一无价共同财富，推动两国务实合作关系日益发展，符合两国人民的利益和愿望，为地区和世界的和平、合作与发展作出积极贡献。

祝愿越柬两党、两国和两国人民之间友好邻邦关系、传统友谊、全面合作、长期稳定关系万古长存。”

值此机会，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠向柬埔寨人民党常委、副首相兼外交与国际合作部大臣、中央对外部部长布拉索昆致贺信。（完）