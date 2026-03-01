越南六部新法自3月1日起生效：完善体制机制 疏通发展资源

2025年《人工智能法》、2025年《国会和人民议会监督活动法》、2025年《恢复与破产法》、2025年《投资法》、2025年《规划法》、2025年《保守国家秘密法》等六部新法律自2026年3月1日起一律生效实施。

2025年《人工智能法》共8章35条，是越南首部关于人工智能的专项法律。该法的颁布旨在为人工智能发展与应用构建统一法律框架，确保人工智能安全、负责任的发展以及其发展成果由人民共享；推动人工智能成为国家智慧基础设施，以及提升生产率、激发创新活力、增强技术自主能力和国家竞争力的重要动力；构建公正透明、体现人文关怀、可信赖的法律环境，支持各界在人工智能领域开展务实合作、发挥创造力、促进成果商业化并融入国际社会。

值得注意的是，该法明确禁止利用人工智能实施违法违规行为，侵害组织和个人合法权益；开发、提供、部署或使用人工智能来实施违法违规行为；利用、伪造或模拟真实人物、真实事件，蓄意欺骗或操纵他人的认知与行为，严重侵害他人的合法权益等行为。

《人工智能法》为企业提供了多项优惠机制，以促进数字技术生态系统的发展。根据该法第20条规定，从事人工智能领域的组织和个人，可按照现行相关法律规定享受最高水平的优惠和支持。与此同时，国家也大力支持人工智能生态系统和市场的发展。

《国会和人民议会监督活动法》共5章45条，包含多项具有突破性的创新内容。具体的是，该法仅对具有稳定性和长期价值的事项作出规定，其他内容则授权国会常务委员会制定实施细则和指导文件，以确保法律在执行中的灵活性和主动性。此外，该法补充了确保党的全面、直接领导的原则，在坚持全面监督的同时仍确保突出重点、把握关键，切实回应实践需求的原则，特别是关于监督活动中分工、分级、放权与协调等原则。

《规划法》共6章58条，完善了规划体系相关规定，加大规划活动中分级放权力度，简化相关流程和审批事项，完善规划内容，并解决评估投资项目是否符合规划要求过程中遇到的困难和障碍等。

《投资法》共7章52条。关于禁止投资经营行业和附条件投资经营行业，该法补充禁止经营电子烟和加热烟草产品的规定；核查并消减了39项不符合规定标准和条件的附条件投资经营行业，旨在从“事前监管”转向“事后监管”，保障企业的投资经营自由权。

《保守国家秘密法》共5章28条，该法条款内容依据《政府组织法》规定，按照领域分类制定，并与精简后的组织机构模式相适应。政府总理将颁布国家秘密目录，其中具体规定国家秘密的各个保密等级。

《恢复与破产法》共8章88条。该法的制定旨在修订、补充实践中仍存在障碍和不足的规定；破解破产案件处理中的堵点；为企业、合作社恢复生产经营活动创造便利的法律框架；疏通资源，助力改善投资营商环境，提升国家竞争力；保护各方合法权益，符合国际惯例及越南国情。（完）