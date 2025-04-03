越南公布国家主席令关于《胡志明主席陵遗迹区管理保护法令》

4月3日上午，越南国家主席办公厅在主席府召开新闻发布会，公布国家主席令关于《胡志明主席陵遗迹区管理保护法令》。

国家主席办公厅副主任范清河主持新闻发布会。

《胡志明主席陵遗迹区管理保护法令》共6章32条，自2025年5月19日起生效。

该法令是迄今为止最高层级的法律规范文件，以制度化党和国家关于长期保存、保护胡志明主席遗体绝对安全以及管理、保护胡志明主席陵遗迹区的方针政策。

该法令的制定旨在完善法律框架，以最佳方式履行长期保存、保护胡志明主席遗体绝对安全的任务；在新形势下，及时化解现有的局限和不足，以更严格保护和更有效管理胡志明主席陵遗迹区。同时，进一步发挥胡志明主席陵遗迹区的政治、历史、文化意义，宣传胡志明主席的生平、事业、思想、道德和作风。

关于胡志明主席陵遗迹区的范围，法令明确指出，胡志明主席陵遗迹区是具有特殊国家级政治、历史文化、国防安全价值的工程和区域，具体包括：胡志明主席陵与巴亭广场、英烈纪念碑、K9遗迹，以及用于长期保存、保护胡志明主席遗体绝对安全的配套设施。

关于长期保存、保护胡志明主席遗体绝对安全，法令明确规定，长期保存、保护胡志明主席遗体绝对安全的任务包括医疗技术措施、科学技术应用、遗体状态检查与评估等。其中，有关胡志明主席遗体的安全保障和安保工作，将由国防部长作出具体规定。（完）