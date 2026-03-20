越南公安部长梁三光大将与老挝公安部长万通·贡马尼上将举行会谈

3月20日，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内主持仪式，欢迎老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼（Vanthong Kongmany）上将的到来。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。



梁三光祝贺老挝公安部成立65周年，相信老挝公安力量将不断发展壮大，取得更多新成就，与越南公安并肩携手，维护各自国家安全和社会秩序。



梁三光强调，在地区和世界局势复杂难料的背景下，越南与老挝更需巩固和培育两国密切合作关系。其中，两国公安部的合作发挥着支柱作用，为巩固双边关系作出重要贡献。



双方共同评估了两部近期合作取得的主要成果。具体的是，双方保持信息交流；成功破获多起违法违规案件。关于老挝公安部安全指挥中心建设项目，越南公安部正按计划积极落实各项工作内容，确保项目按期保质完成。关于老挝人口与公民身份管理系统建设项目，越南公安部积极协助老挝公安部按计划推进相关工作，指导保障系统及数据基础设施的安全。



双方一致认为，两个公安部应继续在落实两国高层达成的共识与方向上发挥模范带头作用；推动越老经济合作朝着务实高效方向发展，重点推进基础设施互联互通，破除行政壁垒和机制体制障碍，切实保障投资经营环境的安全，按期完成重点项目。



双方一致同意将认真落实两部《2026年合作计划》及各业务单位间的协调机制；加强合作，构建主动的安全态势，深谋远虑，防范和应对影响各自国家安全的挑战。进一步提高在预防和打击跨国犯罪方面的合作成效；加强合作，提升各自国家执法力量的能力。



万通·贡马尼祝贺越南刚刚成功举办第十六届国会代表及2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举，保障选举期间社会治安秩序。



今后，两部门需努力有效落实所达成的各项合作内容，为进一步深化越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，特别是两国公安部之间的合作作出贡献。（完）