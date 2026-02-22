越南公安部长梁三光会见亚马孙集团领导

越通社驻华盛顿记者报道，在越共中央总书记苏林率领越南高级代表团赴美出席加沙和平委员会开幕会议期间，越共中央政治局委员、越南公安部长梁三光大将于当地时间2月19日在首都华盛顿会见了亚马孙集团负责美洲地区公共政策事务副总裁香农·凯洛格（Shannon Kellog）。



在会见中，梁三光对亚马孙在全球范围内实现强劲可持续发展表示祝贺，高度评价亚马孙在越南市场提供的服务质量，认为其为推动越南创新创业生态建设并加快国家数字化转型作出了积极贡献。其中，亚马孙的云计算服务发挥了重要作用，为越南企业的运营活动提供了有力支持。亚马孙在越南取得的成功，足以证明越南营商投资环境的开放度、便利性和透明度不断增强，越南经济长期发展潜力和空间依然巨大。



梁三光指出，目前越南政府和公安部正努力健全与数据、网络安全及隐私保护相关的法律体系，从而保障国家数据主权和重要信息系统安全，同时为维护企业的稳定经营和长期发展创造有利条件。



双方代表合影。图自越通社

梁三光强调，越南公安部始终支持包括亚马孙在内的外国投资者和企业在遵守越南法律及越南所参与的国际条约基础上，在越南安全、高效、稳定地开展业务。公安部将继续倾听企业的意见建议，及时为企业纾困解难，营造透明、可持续的合作环境等。



梁三光支持亚马孙继续扩大对越投资力度，开展业务培训与技术转让项目，助力提升越南人工智能、网络安全、大数据分析和数字基础设施治理等领域人力资源质量，同时支持越美经贸合作关系健康、平衡、可持续发展，为两国人民带来切实利益。 香农·凯洛格对越南公安部近年来支持亚马孙在越南开展投资和经营活动表示诚挚感谢，希望与越南携手落实越南重点发展方向，其中包括至2030年发展目标和2045年愿景，同时高度评价越南政府和公安部在构建透明、稳定且符合全球发展趋势的法律环境方面所做出的努力。



香农·凯洛格强调，亚马孙将越南视为亚太地区的重点市场之一，承诺在越南开展长期投资，扩大服务供给等。（完）