越南公安部部长苏林出席东盟-俄罗斯负责安全问题高级领导第二次磋商

8月22日下午，由越共中央政治局委员、公安部部长苏林率领的越南负责安全问题高级代表团出席了以线上形式举行的东盟-俄罗斯负责安全问题领导第二次磋商。

俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·普拉托诺维奇·帕特鲁舍夫(Nikolai Platonovich Patrushev)大将和柬埔寨国防部情报总局局长洪马尼斯(Hun Manith)中将共同主持会议。

在磋商会上，各国代表团团长讨论了包括军控和防扩散机制在内的亚太战略稳定及其对地区安全的影响；在大国关系紧张的背景下，亚太地区的安全和政治局势等问题。

苏林

部长对会议在当前世界政治安全局势发生深刻变化的背景下举行给予了高度评价。在当前形势下，东盟继续发挥其在地区合作中的中心作用，并成为国际社会的负责任伙伴；充分激发了凝聚力，包括各成员国之间的合作并争取了包括俄罗斯在内的各伙伴的支持。30多年来，

东盟与俄罗斯

在互相尊重、互利共赢，致力于和平稳定和发展的基础上保持了良好的关系。

为了加强俄罗斯与东盟的合作，苏林建议俄罗斯积极参加由东盟倡导的论坛，支持东盟的中心作用和促进对话、合作以及应对包括安全和航行飞越安全问题在内的各种挑战的努力，支持东盟在东海问题上的立场以及制定高效、具有约束力且符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC）的努力。

苏林建议东盟和俄罗斯促进反恐、有组织跨国犯罪、高科技犯罪等的传统和非传统安全问题的合作；研究扩大东盟与俄罗斯执法部门之间的业务交流的可能性，制定东盟-俄罗斯在反恐和打击跨国犯罪领域的部级关系协调联动机制；促进磋商并签署《东南亚无核武器区条约》议定书；配合有效落实《东盟-俄罗斯解决世界毒品问题联合声明》和“东盟-俄罗斯有关信息技术安全问题的对话”机制等。

苏林强调，越南一向支持加强东盟-俄罗斯战略伙伴关系，并希望俄罗斯在由东盟主导的加强对话、合作和建立互信的努力中发挥负责、高效的作用。越南承诺竭尽全力同东盟和俄罗斯一道，共同采取行动应对挑战，致力于“一个和平、稳定、可持续发展”的地区和东盟“无毒区”。（完）