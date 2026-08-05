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越南公安部部长梁三光会见柬埔寨内政部国务秘书
会见中，梁三光表示，近年来越柬关系持续巩固并保持良好的发展势头，政治合作继续发挥引领作用，党际交往渠道受到高度重视，为双边关系发展指明了方向。
在越南公安部与柬埔寨内政部的合作方面，梁三光强调，在两国高层协议和两部2026年合作计划基础上，双方职能力量密切配合，切实保障两国重要政治活动及高层互访的安全，不允许任何个人或组织利用一方领土危害另一方的安全和利益。
双方已成立联合工作组，加强打击跨国犯罪合作。越南公安部还派遣常设工作组，与柬方执法力量联合破获多起涉及网络诈骗和毒品犯罪的重大案件。
他高度评价柬老越三国公安部和内政部长年度会议机制。这是加强三国国家安全保障与社会治安维护合作的重要机制，有助于营造稳定环境，服务三国经济社会发展事业。
同时，梁三光建议双方继续加强对执法力量的培训，提升越南语和高棉语的水平，提高信息交换效率，及时在基层层面联合处理安全与秩序相关问题。
他相信柬埔寨内政部代表团此次访越将取得务实成果，助力柬埔寨内政部研究并向政府建言献策，从而按国家情况推进机构精简工作。
Santibindit Chan Ean表示，在此访中所获得的经验将成为柬埔寨内政部研究并向政府提出建议，以推进机构精简进程的重要参考依据。
他希望越南公安部与柬埔寨内政部继续保持各层级互访与经验交流，加强打击跨国犯罪合作，特别是在打击网络诈骗和毒品犯罪方面的协同配合，为维护社会安全秩序并进一步深化两国友好合作关系作出贡献。（完）