越南公安部新闻发布会：公明绿化公司串通参与多地600多个招标包

越南公安部公安侦查局代表透露，2024年5月8日，该单位已对发生在公明绿化有限责任公司的一起因违反招标投标规定造成严重后果，行贿和受贿案件进行起诉。



根据调查结果，公安侦查局认定，公明公司从项目规划阶段就与投资方串通参与制定中标价格，合同价格确定后，将直接指定公明公司中标，或使用公明公司系统中其他法人参加投标并中标。调查结果显示，公明公司系统中约有50家企业参与了多地600多个标段的投标。



安全侦查机构正在重点调查，明确个人和组织的相关责任，按规定处理，确定损失，并追回国家资产。同时，公安侦查机构和公安部要求有关组织和个人主动举报、提供相关资料，以享受法律的宽大处理。



关于福山集团案，公安部侦查局代表表示，截至目前，已有23名被告人被起诉。公安部已没收被告自退缴的赃款3000亿越盾（折合人民币0.86亿 ）、200万美元、500两黄金等和1000余张土地使用证等赃物和赃款。



此前，公安部调查警察机关已决定对涉案的15名被告进行起诉，包括原永福省委书记黄氏翠兰，永福省人民委员会主席黎唯成，广义省人民委员会主席邓文明，原广义省人民委员会主席高科等人。（完）