19日下午，越南公安部举行仪式，欢迎完成土耳其地震救援任务回国的救援队。

据公安部消防救援局（C07）副局长阮明姜大校的报告，在参加土耳其地震救援工作十天里，公安部救援队已开展多项业务，采用灵活战术，使用各种营救设备，在土耳其方面分工探测的3个地点完成任务。救援队已配合救活1人，将14具遇难者尸体从废墟里抬出来并移交给卫生机构。执行任务过程中，救援队的专业性和对工作的尽心尽力被给予高度评价和认可。

在开展营救工作的同时，越南公安部救援队还向土耳其AFAD机构和阿德亚曼市卫生局捐赠医疗设备和药品，同时向地震灾区受灾群众送去慰问品；援助土耳其方面制作日常生活中使用的工具如野战炉灶等。上述举动已充分展现出越南共男力量的本领、人文性、专业性和参加履行国国籍任务的能力和完成能力。

阮明姜大校表示，姓居多家庭、居民和部分组织已前往救援队驻地表达感谢。该活动已有助于进一步增强越南和土耳其两国关系和两国人民之间的友好情谊。

在土耳其履行任务期间，救援队已受到外交部、越南驻土耳其代表机构和部分有关机关的协调配合；当地政府、土耳其各机关和其他国际救援队的积极配合。

土耳其驻越南副大使Devletsah Yayan已高度评价越南公安部救援队不怕艰难和辛苦，勇敢赴灾区参加救援工作。

越南公安部副部长黎国雄在欢迎仪式上已高度评价参加土耳其强震灾区救援工作、由24人组成的救援队已克服各种困难，出色完成被交付的任务。救援队赴土耳其参加救援工作已有助于提高越南形象，展现出越南党、国家以国际社会负责任一个成员的资格愿携手解决各困难和挑战，维持地区乃至世界和平、稳定、合作和发展的承诺。

黎国雄代表中央公安党委、公安部领导，对该部救援队责任精神、备战精神和勇敢给予表扬。他同时表示希望各位干部和战士将发挥所取得的成就，继续在消防和救援工作中立下许多更出色的成绩。

公安部已向救援队授予奖状。救援队14名成员还获胡志明共青团中央委员会、越南红十字会中央委员会给予奖状。（完）